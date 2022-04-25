Kılıçdaroğlu’ndan oda başkanına çarpıcı yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da hizmet veren taksici esnafıyla telefonda görüntülü konuşma yaptı. Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, Kılıçdaroğlu'na taksiciler olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu ise, “Yaptığınız iş çok önemli siz kontağı kapatsanız Türkiye durur” diyerek cevap verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda il başkanlıklarının meslek grupları ziyaretleri devam ediyor.

CHP Elazığ il örgütü bu kapsamda taksi duraklarını ziyaret ederek şoförlerin sorunlarını dinledi. CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran, genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülü arayarak taksi şoförleriyle görüştürdü. Şoförler yaşadıkları sorunları Kılıçdaroğlu'na anlattı.

“CİDDİ ANLAMDA ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na taksiciler olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek şunları söyledi;

*Sayın Genel başkanım hayırlı günler ve ramazanlar diliyorum. 2014 yılından bu yana ilimizde hizmet veriyoruz. 559 taksici, 383 toplu taşıma yapan minibüs, 400 öğrenci servisi, 270 tane toplu taşımalı eğitim yapan ve 400 üzerinde kamyoncu esnafımız ile bu şehirde hizmet yapmaktan gurur duyuyoruz.

*Şehrimizi de seviyoruz. Ciddi anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkenin kaderini ve şansını belirleyen temsil ettiğim şoför esnafıdır. İnşallah sonumuz iyi olur diye düşünüyoruz.

*İl başkanımızı çok seviyoruz. Çok değerli ve sevecen, onun varlığı bize yetiyor. Size de saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

“KONTAĞI KAPATSINIZ TÜRKİYE DURUR”

Ülkede yaşanan sorunların üstesinden birlikte geleceklerini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*İnşallah iyi olacak, Elazığ'a, siz Elazığlılara da ve Türkiye'ye hizmet sunuyorsunuz. Aslında siz kontağı kapatsanız Türkiye durur. Dolasıyla yaptığınız iş çok önemli, vatandaşa hizmet ediyorsunuz.

*Sizin verdiğiniz hizmetler dolayısıyla biz de yürekten teşekkür ederiz. Sizin, Elazığlı kardeşlerimin yaşadığı sorunları Ankaralılar, Eskişehirliler de yaşıyor. Benzer sorunlar var.

*İnşallah bütün bu sorunların üstesinden birlikte geleceğiz. Bütün Elazığlı kardeşlerimize, hemşerilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum.

“MESLEK GRUPLARINA KATKI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da taksi şoförleriyle görüştü. Erol, şunları söyledi;

*Bu hafta TBMM'de Şavaklı ve Beritanlı hemşerilerimizin yayla sorunlarını gündem getireceğiz. Yayla sezonu başlayınca hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yaylacılık sorunları Türkiye'de öncelikli sorunlarını gündeme getireceğiz.

*Şevket başkanım senin şahsında bütün arkadaşlara saygılarımı iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayının ülkemize, ilimize ve ailemize hayırlar getirmesini diliyorum.

*Elimizden geldiği kadar böyle meslek gruplarına katkı vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde partimiz ve biz aynı noktada olur biz de Elazığ'ı daha iyi noktalara getiririz inşallah.

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