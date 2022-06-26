Kılıçdaroğlu’ndan Yunanistan mesajı: Şimdilik konuşsunlar, iktidara geldiğimizde…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki geldi. Adalardaki silahlanmalara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Yunanlı yöneticiler, rahmetli Ecevit ve Erbakan'ı iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adadaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

“BUNU KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*İnşallah iktidar olduktan sonra bu aileye, iktidar olduğumuzda onların haklarını nasıl arayacağımızı anlatmak için geldik. Mavi Marmara olayını biliyorsunuz. Şehitlerimiz var. Şehitlerimizin kanı üzerinden İsrail’le pazarlık yapılarak bir anlaşma zemini arandı.

*Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz bu davayı kapatmış değiliz. Siz kendi vatandaşınızın hakkını hukukunu korumayacak da ne yapacaksınız? O nedenle bugün buraya geldim. Olayı anlatan kardeşimiz gözyaşlarını tutamadı.

*Bu acı hala yaşanıyor. Bu konuda biz elimizden geleni yapacağız. Uluslararası sularda eğer bizim insanlarımız katlediliyor ve bunların hakkı hukuku aranmıyorsa ve bir gece yarısı anlaşmayla sözde barış zemini oluşturulmak isteniyorsa bunu kabul etmiyoruz.

“ADADAKİ SİLAHLARIN NE OLACAĞINI BİZ ONLARA GÖSTERECEĞİZ”

Yunanistan’a ilişkin de Kılıçdaroğlu, “Yunan yöneticiler, bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Bizim ülke çıkarlarımızı nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. O yöneticiler rahmetli Ecevit ve Erbakan’ı da iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adadaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na 'Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim' teklifi

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O paraları Türkiye'ye getireceğiz