Kılıçdaroğlu’nun avukatı paylaştı: Bu kez Yargıtay, Erdoğan’a ders verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası'na para gönderdiği’ iddiasına ilişkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde üç ayrı davada verilen toplam 631 bin TL tazminat ödemesi kararlarının tümünü bozdu.

Avukat Celal Çelik’in sosyal medyadaki paylaşımında, “Bu kez Yargıtay, Erdoğan’a ders verdi! MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL’lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz! Sözümüz söz!” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN VE YAKINLARINA 142 BİN TL ÖDEYECEKTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 Aralık 2017 tarihinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası’na para gönderdiği iddiası üzerine, Cumhurbaşkanı ve yakınları Kılıçdaroğlu hakkında, 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davası açmış, yargılama sonucu da mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin TL ödemesine karar vermişti.

Dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 500 bin TL, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci için de 250’şer bin TL manevi tazminat talep edilmişti.

İlginizi Çekebilir Man Adası davasında yeni karar: Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek