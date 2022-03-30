Kılıçdaroğlu’nun avukatına 4 yıla kadar hapis istemi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kılıçdaroğlu aleyhine açılan tazminat davalarında sunduğu dilekçelerde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması istendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkındaki konuşmalarındaki ifadelerinden dolayı tazminat davaları açmıştı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de Ankara 6. Asliye Hukuk ve İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk mahkemelerinde açılan tazminat davalarına karşı delil ve dilekçeler sunmuştu.

Erdoğan’ın avukatları, dilekçelerdeki ifadelerde “Cumhurbaşkanına hakaret” olduğunu iddia edince Çelik hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından toplanda 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Celal Çelik katılmazken, avukatı Çağlar Çağlayan hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Avukat Celal Çelik'in söz konusu mahkemelere sunduğu cevap dilekçelerinde çeşitli ifadelere yer verdiği, söz konusu ifadelerin savunma hakkının kullanılması içinde kalmadığı, Çelik'in üzerine atılı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği belirtildi. Çelik'in ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA’ SUÇUNDAN BERAAT İSTEDİ

Öte yandan Celal Çelik'in “görevi kötüye kullanma” suçundan cezalandırılması talebiyle dava açıldığı, ancak suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, Çelik'in bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık Celal Çelik'in avukatı ise mütalaaya ilişkin savunma yapmak için mahkemeden süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere gelecek celseye kadar süre vererek, duruşmayı erteledi.

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