Kılıçdaroğlu’nun çağrısına katılan esnaflar, faturalardaki artışı vitrinlere astı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşa elektrik faturalarını paylaşmaları çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun çağrısına katılan onlarca esnaf, geçen ay ve bu ayki faturaları arasındaki değişimi vitrinlerine astığı afişlerle gözler önüne serdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşa çağrıda bulunarak elektrik faturalarını “Sıra sende” etiketiyle paylaşmalarını istemişti. CHP ise hükümetin faturalardaki zamları geri çekmesi yönünde kampanya başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı esnafa da ulaştı. CHP'nin il teşkilatları sahaya inerek esnafla buluştu. CHP'liler esnafa afiş dağıtarak, önceki ay ve bu ay gelen elektrik faturası miktarını yazıp vitrinlerine asmalarını istedi. Kampanyaya katılan yüzlerce esnaf vitrinlerine elektrik faturasındaki fahiş artışı yansıttı. İstanbul'un birçok ilçesinde esnaf kampanyaya destek verdi.

KAFTANCIOĞLU: ESNAFA GÖZDAĞI VERMEYE KALKACAĞINIZA ZAMLARI GERİ ALIN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Siz camına faturasını asan esnafa gözdağı vermeye kalktıkça, elektrik zammından dertli esnafın tamamı dükkanlarının camını fatura bilgileriyle donatacaktır. Göreceksiniz! Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir Enerji Bakanı toplantı salonuna girerken elektrikler gitti

İlginizi Çekebilir AKP'li Yazıcı'dan Kılıçdaroğlu'na elektrik yanıtı: Fatura gelmişse ödemek zorundasınız