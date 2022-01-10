Kimisi vurdu, kimisi ‘Çocuğa vurulur mu’ diyerek tepki gösterdi

Adana'da bir marketten hırsızlık yapan çocuğu market çalışanları fark ederek yakaladı. Defalarca kaçma girişiminde bulunan çocuğa bazı vatandaşlar şiddet uygularken bazıları ise ‘Bir mendil için çocuğa vurulur mu’ diyerek tepki gösterdi.

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Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir marketin çalışanı, 1 paket mendil çalıp kaçan çocuğu güvenlik kamerasından fark edip arkasından koştu. Adalet Caddesi üzerinde bir vatandaşlarla birlikte çocuğu yakalayan çalışan, polise haber verdi.

Bu sırada bazı vatandaşlar çocuğa hırsızlık yaptığı iddiasıyla tepki gösterip şiddet uyguladı. Defalarca kaçma girişiminde bulunan çocuk market çalışanları tarafından yakaladı ve polisi beklemeye başladı. Market çalışanları, çocuğun bugüne kadar birçok şey çaldığını öne sürdü.

Bazı vatandaşlar da çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Bir vatandaşın çocuğa vurduğunu gören kadın, ‘Bir tane peçete çaldı diye çocuğa vurulur mu? Neden öyle vuruyorsunuz' diyerek bağırırken diğer vatandaşlar ise çocuğun hırsız olduğunu söyleyerek kadınla sözlü tartışmaya girdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu gözaltına aldı. Çocuğun birçok suç kaydı olduğu öğrenildi. (İHA)

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