Kırklareli Üniversitesi Teknokenti yapım ihalesi düzenliyor
Kırklareli Üniversitesi Teknokenti Anonim Şirketi, Teknokent idare binası ve kuluçka merkezi yapımı kapsamında ihale düzenleyecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale kapsamında 9.560 metrekare betonarme karkas bina (inşaat, mimari, mekanik, elektrik ve altyapı imalatları) yaptırılacak. İhale 23 Haziran 2022 tarihinde Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonunda yapılacak.
İhale sonucunda sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.
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