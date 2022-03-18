Kitesurf Plajı’ndaki kaçak yapılar kaldırıldı

Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan ve Nitelikli Koruma Alanı statüsündeki Akçapınar Sahili'ndeki kaçak inşa edilen 6 adet bungalov çevrecilerin şikayetleri üzerine kaldırıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan ve Nitelikli Koruma Alanı statüsündeki Akçapınar Sahili’nde 4 yıl önce kaçak olarak inşa edilen 6 adet bungalov kaldırıldı. Kitesurf yapılan ve şahıs arazisi olan sahildeki kaçak yapılaşmaya karşı bölgedeki sivil toplum örgütleri yıllardır mücadele veriyorlardı.

ULA BELEDİYESİ YIKIMI SÜREKLİ ERTELEDİ

Söz konusu kaçak yapılarla ilgili yapılan şikayetler sonucunda Ula Belediyesi'nin 2019 yılında yıkım kararı almasına karşın bu kararı ekipmanı olmadığı gerekçesi ile sürekli geciktirdiğini belirten Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri, “Belediye hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile yapılan suç duyurusu ve verilen şikayet dilekçeleri sonucunda önce bungalovların aynı alanda yerleri değiştirilerek sanki kaldırılmış gibi tutanak tutulmuştu. Kaymakamlığa yeniden verilen şikayet dilekçeleri üzerine bu kez bungalovlar tırlara yüklenerek Gökova dışına taşındılar” diye konuştu.

AYNI ALANDA BAŞKA KAÇAK YAPILAR DA VAR

MUÇEP Gökova Meclisi geçte olsa bu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Kitesurf Plajı olarak bilinen alanda kaçak yapılaşmanın bununla sınırlı olmadığını bildirdi. MUÇEP temsilcileri, Akçapınar Sahili’nde Kitesurf Plajı’nın devamında hazineye ait arazi üzerinde de kaçak binalar yapıldığını, bunlarla ilgili de dilekçeler verdiklerini ve kaldırılması için ilgililerin bir an önce gereğini yapmasını beklediklerini söyledi.

CİMER üzerinden verilen dilekçelere Milli Emlak tarafından söz konusu yapılarla ilgili yalnızca ecrimisil kesildiğini ancak kaldırılması ile ilgili işlem yapılmadığı da verilen bilgiler arasında. MUÇEP Gökova Meclisi ilgili kurumların görevlerini yerine getirmesi için konuyu takip ettiklerini ve daha fazla rant elde etmek için uluslararası sözleşmelerle koruma altındaki Gökova sulak alanının hassas ekolojik yapısını tahrip eden bu tür faaliyetlere izin vermeyeceklerini bildirdi.

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