Kızının kedileriyle avunan acılı anne takipsizlik kararına itiraz etti

Denizli’de Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin’in annesi Pervin Tokat, olay yerine gelen polisler hakkındaki şikâyetine verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Tokat, savcılığın kamera kayıtlarını incelemediğini belirterek, “Olay yerinde bir polis memuru daha var. Savcılık bu polisi araştırmaya gerek bile görmedi” diye isyan etti. Kızının kedileriyle avunan Tokat, “Belki de kızım kurtarılabilirdi” diye konuştu.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından 27 Ekim'de bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kavga ihbarı nedeniyle olay yerine gelen polisler hakkında görevi ihmal suçlaması ile suç duyurusunda bulunan anne Pervin Tokat, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı vermesi ile büyük şok yaşadığını söyledi.

Cinayet iddianamesinde ve tanık ifadelerinde anlatılanlarla olay yerine gelen polislerin ifadelerinin örtüşmediğini söyleyen Tokat, avukatı aracılığı ile karara itiraz etti.



“IŞIKLARI YANAN TEK DAİRE BULUNAMAMIŞ”

Şebnem Şirin'in çığlıklarının karşı binadan duyulduğunu ve bu kişilerin polisi aradığını söyleyen Tokat, “Polis telsiz kayıtlarında sabah 05:58'den itibaren bu olayla ilgili konuşmalar var. Tanıkların ifadesine göre polis binada ışıkları yanan tek daireyi bulamamış. Binanın üst katında üniformalı başka bir polisle karşılaşmışlar. Durumu sormuşlar cevap alamamışlar. Savcılık bu polisin kim olduğuna dair hiçbir işlem yapmamış, ifadesini de almamış. Tanıklara göre uzun süre dairenin kapısını çalmışlar. Fakat kendi beyanlarına göre daireyi bulamamışlar, ses olmayınca ayrıldıklarını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

“SAVCILIK KAMERA KAYITLARINI ALMAMIŞ”

Olayın zamanına ilişkin tutarsızlıklar olduğunu belirten Tokat, “Tanıklar polis gittikten sonra zanlının çıkıp gittiğini söylüyorlar. Zanlı kamera kayıtlarına göre saat 06:12'de olay yerinden çıkıp kaçıyor. Savcılık ise polislerin 06:13'te binadan ayrıldıklarını söylüyor. Böyle bir durumda polislerin gözü önünde zanlının çıkıp gitmiş olması lazım. Avukatımız aracılığıyla savcılıktan polis ekibi kaçta gelmiş kaçta gitmiş belirlenmesi amacıyla kamera kayıtları alınsın talebinde bulunduk. Savcılık kamera kayıtlarını da almamış. Tüm bunlara rağmen savcılık polisler hakkında görevlerini ihmal ya da eksiklik olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı veriyor” diye konuştu.

“KIZIM KURTARILABİLİRDİ”

Belki de kızının kurtarılabileceğini söyleyen Tokat, “Düşünün aynı binada bir başka dairede üniformalı başka bir polis var. Ne olaya müdahale etmiş ne de gelen ekibe yardımcı olmuş. Karşı binadakiler çığlıkları duydu da o polis olup bitenleri duymadı mı? Elbette kızım polisler yüzünden öldü demiyorum. Ama polisler yasal yetkileri uyarınca görevlerini tam anlamıyla yapsalardı kızım belki de kurtarılabilirdi. İstanbul Sözleşmesini kaldırdık, geldiğimiz nokta bu. 2021'de 367 kadınının erkeklerce öldürüldüğü söyleniyor” ifadelerini kullandı.

“KIZININ KEDİLERİYLE AVUNUYOR”

Şebnem Şirin'in hayat dolu biri olduğunu söyleyen Tokat kızının kedileriyle avunuyor. Genç kızın Yaman ve Mira adlı kedilerini kucaklayan anne; “Kızım hayatınınbaharında acımasızca katledildi. Aradan üç ayı aşkın süre geçti ancak evladımın acısı kor gibi yüreğimi dağlamaya devam ediyor. Bu acının tarifi yok, bu acının çaresi yok. Melek kızım hiç kimseye kötülük etmedi, evimizin önündeki kedilere, köpeklere bile kıyamayan, tabağındaki yemeği götürüp onlarla paylaşacak kadar merhametliydi. İnsanları sevdi, doğayı sevdi” dedi.

İlginizi Çekebilir Şebnem Şirin cinayetinde iki polis hakkında takipsizlik

İlginizi Çekebilir Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Ben kızımı kurtaramadım