Kızkumu’nu simgeleyen heykele çirkin saldırı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde 600 metre uzunluk, 3 metre eninde, kırmızı kumlardan oluşan dünyaca ünlü Kızkumu'nu simgeleyen heykele çirkin saldırı. Heykele yazılar yazılıp göğüs ve ellerinde kırıklar oluşturuldu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde denizin üzerinde 600 metre uzunluğunda, ortalama 3 metre eninde, kırmızı kumlardan oluşan ve sanki insanların denizin üzerinde yürüdüğü hissini veren dünyaca ünlü Kızkumu'nu simgeleyen heykele çirkin saldırı. Heykelin üzerine yazılar yazılıp göğsünün bir tanesine açılan deliğe gözlük sapı sokuldu. Ellerine zarar verildi. Mahalle sakinleri tepki gösterirken Jandarma ekipleri yazıları sildirdi.

Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi'nde, başlangıcıyla bitiminde 1.5 metrelik 2 beyaz deniz kızı heykelinin bulunduğu sığ kum, büyük ilgi görüyor. Dilek yolu haline gelen bu yeri yaz aylarında günde binlerce kişi ziyaret ediyor.

Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında aşırı ilgi nedeniyle izdihamın yaşandığı Kızkumu'na saldırı kınandı. Heykelin üzerine “Ey kullar bana inanmayın, yaradana tapın. Yüce Rabbim kızar sonra. Ben bir simgeyim kırmayın kalbimi ben de ağlarım” sözleri yazıldı.

“HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ?”



Orhaniye'de yaşayan ve çirkin durumu görüntüleyerek SÖZCÜ ile paylaşan emekli astsubay Ruhi İyigün, “Bunlar insan olamaz. Adı üzerinde heykel. Bir sembol. Bunu dinle, yaratıcıyla bağdaştırmak yobazlıktan başka bir şey değil. Lafın bittiği yer” dedi.

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