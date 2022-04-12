Kocaeli Kartepe’de kağıt fabrikası satış ihalesi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 14.470 m² alanda kurulu kağıt fabrikası açık artırma ile satışa çıkarıldı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Köseköy Mahallesi’nde bulunan fabrika kompleksinin çevresinde mobilyacılar çarşısı, fabrikalar, konutlar ve boş parseller yar almaktadır. D-100 Karayolu Caddesine yakın konumlu olduğundan ulaşım imkanları bakımından iyi durumdadır. Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Fabrika, imalathane binası, trafo merkezleri, ilave imalathaneler, ambar binaları, ilave sundurma gibi eklentilerden oluşmaktadır. Arsa, fabrika kompleksi ve mevcut ekipmanların muhammen satış bedeli 103 milyon 238 bin 914 Türk Lirasıdır. Birinci satış tarihi 8 Haziran 2022 tarihidir.

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