Kocaeli’de yakalanan Afganistan uyruklu 400 göçmen sınır dışı ediliyor

Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 400 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Düzensiz göçmenler 3 özel uçuş ile sınır dışı edilecek.

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Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin yakaladığı Afganistan uyruklu 400 düzensiz göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne getirildi.

Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler özel ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine geri gönderilecek.

İstanbul Havalimanı’ndan bugün kalkacak olan 2 özel uçuş ile 272, yarın kalkacak olan 1 özel uçuş ile 128 olmak üzere toplam 400 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilecek. DHA