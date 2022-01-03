‘Kontak kapatmasını da biliriz, yolları kilitlemesini de biliriz’

Akaryakıt başta olmak üzere art arda gelen zamlara nakliye yapan TIR şoförleri de isyan etti. Kurtköy Muayene İstasyonu'nda toplanan TIR şoförleri, gelen zamlara iş arkadaşlarıyla beraber tepki gösterdi. Şoförler sorunlarına bir çözüm bulunmadığı takdirde kontak kapatacaklarını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Akaryakıt başta olmak üzere art arda gelen zamların artan maliyetlerin taşımacılık sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten TIR şoförleri, isyan etti. Kurtköy Muayene İstasyonu'nda toplanan TIR şoförleri, zamlara karşı devletin nakliyecilerle ilgili bir düzenleme yapmasını talep etti.

“KONTAK KAPATMASINI DA BİLİRİZ, YOLLARI KİLİTLEMESİNİ DE BİLİRİZ”

Yetkililere seslenen bir şoför, “Bugün taksiciler hakkını savunuyorken, belediyeler otobüslere zam yapıyorken bizler halen mustarip durumdayız. Biz yetkililere buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizler ülkemizin bel kemiğiyiz. Ülkemizin bütün yükünü biz nakliyeciler olarak taşımaktayız. Bu soruna bir çözüm bulunmadığı zaman kontak kapatmasını da biliriz, yolları kilitlemesini de biliriz. Bunu da yetkililere buradan duyuruyoruz.” dedi.

“BİR DÜZENLEME İSTİYORUZ”

Eylemlerinin siyasi bir sebep taşımadığını belirten başka bir şoför de şu ifadeleri kullandı:

“Burada bulunmamızın sebebi siyasetle hiç bir alakası yoktur. Hepimiz emeğimiz ve alın terimiz için buradayız. Sebebi de bugünkü bütün zamları kapsamaktadır. Bugün mazotun artışı, elektriğin artışı, doğalgazın artışı, her türlü zam bize zarar olarak yansımaktadır. Tüm dostlar olarak burada toplandık, kontak kapatmak istiyoruz. Taleplerimizi dile getirmek istiyoruz. Defalarca zam geliyor ama bizim ücretlerimize hiç bir zam yok. Bugün esnaf odası, ticaret odası, şoförler odası bizden vergi almalarına rağmen bize karşı bir yapılandırma, bir düzenleme getirmiyor. Bunun için biz burada bulunuyoruz. Bir düzenleme istiyoruz. Devletin bunu yapacağına inanıyoruz.”

Açıklamaların ardından şoförler “İş, ekmek, adalet” sloganları attı.

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