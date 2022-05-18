Konteynerlerde kalan depremzedelere ‘çıkın’ baskısı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’da deprem sonrası kurulan konteynerlere yerleştirildi. Elazığ Valiliği'nin bu nedenle konteynerlerde kalan 50 depremzede aileden 15 Haziran’a kadar konteynerlerden çıkmalarını istendiği iddia edildi. AFAD yetkililer ise iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

Evren DEMİRDAŞ

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Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle ülkeden tahliye edilerek Elazığ'a getirilen yüzlerce Ahıska Türkü, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Aşağıdemirtaş Köyü’ne kurulan konteyner kentlere yerleştiriliyor.

İddiaya göre Ahıska Türklerinin yerleştirilmesinin ardından konteyner kentte kalan Elazığlı depremzedelere konutlardan çıkmaları için Elazığ Valiliği yetkilileri tarafından 15 Haziran'a kadar müddet verildi.

“GİDECEK HİÇBİR YERİM YOK”

Yaklaşık iki senedir konteynerde kaldığını belirten depremzede Müzeyyer Mutlu,

“Ukrayna Rusya savaşından Elazığ'a getirilen Ahıska Türklerinin konteynerlere yerleştirilmesinden dolayı Elazığ Valiliği yetkilileri bizlerin konteynerlerden çıkmamızı istedi. Ben 2020 yılında meydana gelen depremde evimin yıkılması sonrasında Aşağıdemirtaş köyünde konteynerlere yerleştim burada yaklaşık 2 yıldır çocuğumla beraber kalıyorum.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da kafilelerle Elazığ'a Ahıskalı Türkler getirildi ve Aşağıdemirtaş Köyü’ndeki konteyner kentlere yerleştirildiler. Ahıska Türklerinin yerleştikleri alanı bizler görmeyelim diye yeşil bezlerle kapattılar. Bizim buradaki marketimizi de kapatarak Ukrayna'dan getirilen Ahıskalı Türklerin yerleştirildiği alana market açtılar.

Geçtiğimiz gün de valiliğe bağlı bazı yetkililer gelerek bizlere ‘Haziran'ın 15'ine kadar konteynerlerden çıkacaksınız çıkmadığınız takdirde zorla çıkaracağız' dediler. Bizlere bir ev verilseydi biz de buradan çıkar giderdik. Biz demiyoruz ki bu konteynerlerde bizi bedava oturtun oturduğumuz yerin kirasını, elektriğini, suyunu ödemeye razıyız.

Burada kalmama izin verin çünkü benim gidecek hiçbir yerim yok. Beş yaşındaki kızımla yalnız yaşayan bir bayanım. Devlet bana bir iş imkanı verse kreş yardımı yapsa ben çalışırım ama bunu da yapmıyor bari sokağa da atmayın nereye gideyim?

Burada toplamda 50 kiracıyız. Elazığ'da bin liradan aşağı ev yok. Benim hiçbir gelirim yok sadece sosyal hizmetlerde her ay aldığım bin TL ben bu parayı kiraya verirsem ne yapacağım?” diye konuştu.

“YETKİLİLER BİZE ‘ÇIKIN' DİYE BASKI YAPIYOR”

Konteynerlerde kalan depremzede aileler adına konuşan Hakkı İnce ise konteynerlerde kalan ailelerin dar gelirli kişiler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında iki yıldır AFAD'ın vermiş olduğu konteynerlerde kalıyoruz. Kalanlarının tamamına yakını aylık geliri bin lira ile iki bin lira arasında değişiyor. Buna rağmen yetkililer ise bizlere her zaman ‘çıkın' diyerek baskı yapıyor.

İnsanlarımız bu parayla her şeyin üç kat arttığı enflasyon ortamında ne kiralık bir eve taşınabilir ne de eşyalarını taşıyacak nakliye bulabilir. Bizler bu vaziyetteyken yine de çıkarmaya çalışırlarsa çoğu eşyamızı burada bırakarak çıkmak zorunda kalacağız. Götüremediğimiz eşyalarımıza da bir zarar gelmesi durumunda yetkililere dava açacağız, kazanırız kazanmayız hiç önemli değil.

Devletimizi yönetenler yüzde iki yüz artan enflasyona uygun olarak aylık gelirlerimize zam yapsaydı bu tür mağduriyetlere yol açılmayacaktı. Yine de tercih kendilerinindir ister Anayasamızdaki ilgili maddeye uyar, vatandaşlarına iş ve konut temin eder, isterlerse coplarıyla bizlere bu mağduriyetleri kabul ettirirler.

Bizler yurtlarını seve insanlarız ülkemiz için askerlikte yaptık çalıştığımız zamanlarda da vergimizi de ödedik. Başka yerlerde kaçıp gelmedik. Tüm bunları birileri har vurup harman savursun diye de yapmadık.

Dışarıdan para karşılığı adam getirip bizlere de saldık çayıra Allah kayıra diyemezler. Bu ülke kimsenin babasının tapulu malı değildir. Bizler yöneticilerimiz bu ülkeyi dürüstçe yönetsinler diye oy verdik. İstedikleri gibi satsınlar diye tapusunu vermedik.”

AFAD YETKİLİSİ İDDİALARI YALANDI

İddialara ilişkin görüştüğümüz AFAD yetkilisi ise iddiaların gerçek dışı olduğunu Ahıska Türkleriyle ilgili sürecin Göç İdare tarafından yürütüldüğünü AFAD ile bir ilgisi olmadığını ifade etti. AFAD'ın kiracılara konut yardımı yapmadığını da kaydetti.

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