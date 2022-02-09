Konya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Konya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün "Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem ve Rehberlik" yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yönetici konumunda olan 13 kişi gözaltına alındı.

Müslüm EVCİ

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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem ve Rehberlik yapılanmalarına yönelik Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda örgütün Rehberlik yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

5-5’LİK ŞAKİRT YETİŞTİYORLARMIŞ

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında örgüt literatüründe “Şehir Dışı Talebe Sorumlusu” olarak isimlendirilen örgüt mensuplarının da olduğu, Şehir Dışı Talebe Sorumlularının, örgütün TSK mahrem yapılanmasında sorumlu oldukları askeri lise harp okulu öğrencilerini örgüt ideolojisi doğrultusunda yetiştirilmesi, ileride örgütün talimatlarını sorgulamadan itaat edecek biçimde sürekli markaj halinde tutulması, öğrencilerin örgüt jargonunda 5-5'lik “şakirt” olarak nitelendirilen militanlara dönüştürülmesinde önemli görev üstlendikleri tespit edildi.

DEVLET KADROLARINDA ÖZEL VASİFE VERİLDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

“Paralel Devlet” olarak adlandırılan örgütün derin kısmının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını elde etmede esas omurgayı rehberlik olarak adlandırdığı eğitime yönelik faaliyetlerin oluşturduğu, söz konusu örgütün paralel devlet hedefi doğrultusunda Rehberlik yapılanmasının adeta bir fabrika işlevi gördüğü, örgütün ideolojisi doğrultusunda yetiştirilen örgüt mensuplarının örgüte bağlılık derecesine göre mahrem yapılanmalarda görev verilerek devlet kadrolarında özel olarak vazifelendirildiği tespit edildi.

Rehberlik olarak adlandırılan yapılanmada İl Eğitim Danışmanının birinci derecede sorumluluğu altında İl Lise Sorumlusu, İl İlköğretim Sorumlusu, İl Üniversite Sorumlusu, İl Yurtlar Sorumlusu, Kredi Yurtlar Kurumu Sorumlusu, Üniversite Öğrenci Sorumlusu, Eyalet Talebe Sorumlusu olarak adlandırılan görevlilerin bulunduğu anlaşıldı.

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