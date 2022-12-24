Konya’da cinnet getiren baba 2 kızını öldürdü

Konya'da cinnet getiren Yusuf E., tartıştığı 2 kızını öldürdü. Polise giderek teslim olan baba, cinnet getirdiğini, kendini kaybettiği ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Yusuf E., aynı bölgede bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek kızlarını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

EKİPLER KIZLARIN CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Belirtilen eve giden polis ekipleri, şahsın kızları Kevser E. (17) ve Merve E.’yi (12) yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Ekipler yaptıkları incelemede iki kızın da öldüğünü belirledi.

“NAMUS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIK”

Kızlarını öldürdükten sonra polise teslim olan Yusuf E. ilk ifadesinde, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını, cinnet getirdiği için kendini kaybettiğini, kendine geldiğinde iki kızının cansız bedenini gördüğünü ve hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Baba Yusuf E., Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.