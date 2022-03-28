Konya’da gazetecilere saldırı

Konya’nın Ereğli ilçesinde gazetecilik yapan Özcan Saraç ve Umut Yaygır, bir lokantada yemek yedikleri sırada 10-15 kişiden oluşan ülkücü olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Ereğli ilçesinde yerel bir internet sitesinin sahibi olan Gazeteci Umut Yaygır ve Özcan Saraç, ilçe merkezinde bulunan bir lokantada yemek yedikleri esnada ülkücü olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Darp edilen gazeteciler, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

“SALDIRIYI MHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI YAPTIRDI” İDDİASI

Saldırıyı gerçekleştiren 10-15 kişilik grubun arasında Ereğli Ülkü Ocakları başkanının da yer aldığını belirleten gazeteciler, saldırıyı ise MHP'li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun yaptırdığını ileri sürdü.

“SALDIRININ NEDENİ YAPTIĞIMIZ HABERLER”

Hastanede tedavi edildikleri sırada açıklama yapan Gazeteci Umut Yaygır, şunları söyledi:

*Bugün çirkin bir saldırıya uğradık. Şu an Ereğli devlet Hastanesi'nde tedavi altındayız. Ciddi bir sağlık problemimiz yok ama vücudumuza aldığımız darbeler neticesinde bir süre müşahede altında kalmamız gerektiği belirtildi.

*Saldırının failleri belli. Bu noktada emniyet müdürlüğü ekiplerimiz gerekli tahkikatı başlattı. Burada bulunmamızın nedeni, Ereğli halkının menfaatlerinin korunması adına yapmış olduğumuz haberler.

*Bu anlamda ülkü ocakları tarafından saldırıya uğradık. Emrin kim tarafından verildiğini artık halkımızın takdirine bırakıyoruz. Herkes şunu bilsin ki, Ereğli halkının savunması adına gerekirse canımızı veririz ama bu yoldan dönmeyiz.

“SU BARDAKLARINI KIRIP ÜZERİMİZE SALDIRDILAR”

Diğer gazetecilerin de tehdit edildiğini söyleyen Gazeteci Özcan Saraç, ise şöyle konuştu:

*Mesleğimiz icra eden gazeteciler olarak bugün bir lokantada Gazeteci Umut Yaygır ile birlikte yemek yerken Ülkü Ocakları Başkanı, Başkan Yardımcısı ve beraberinde 10 15 kişilik bir ekip vardı.

*Yumruklu saldırıya uğradık. Hatta yemek yediğimiz masanın üzerindeki su bardaklarını kırıp üzerimize saldırdılar. Biz memleketin menfaatleri için haberler yapıyoruz. Saldırı emrinin kimin verdiğini Ereğli halkı biliyor.

*Şunu çok iyi bilsinler ki, ne tehditler ne de yapılan saldırılar bizi yaptığımız işimizden alıkoyamayacak. Özellikle kafa bölgemiz ve çeşitli yerlerimizde izler var. Olaydan sonra MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz'ı aradım ama telefona bakmadı.

*Yine aynı şekilde gazeteci diğer arkadaşlarımızı da sözlü olarak taciz ettiler. Dediğimiz gibi gerçekleri sormaya devam edeceğiz. Sorularımıza yanıt veremedikleri için bu şekilde saldırıda bulunuyorlar. Kınıyorum. Olayla yakından ilgilenen emniyet birimlerimize de teşekkür ederim.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Gazeteci Özcan Saraç, geçtiğimiz Aralık ayında da yolda yürüdüğü sırada MHP Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Yazar’ın yumruklu saldırısına uğramıştı.

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