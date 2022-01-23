Haberler - Gündem

Konya’yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan tüm kara yolları ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Konya’yı çevre illere bağlayan tüm yollar kapalı

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

Dün saat 23.50 itibarıyla kenti; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray, Isparta ve Karaman’a bağlayan kara yollarının tamamı ulaşıma kapatıldı. Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmedi. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyudu.

Kendi aracıyla İzmir’den Malatya’ya giden Şahabettin Karagüllü “Saat 04.00’den itibaren Aksaray yolu üzerinde bekliyoruz. İzmir’den Malatya’ya gidecektik ama gidemedik. Araç içinde battaniyeyle bekliyoruz. Adana yolundan gitmek istedik. Orası da kapalı. Konya’nın tüm giriş- çıkışları kapalı” dedi.  (DHA)

Samsun-Ankara karayolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı İlginizi Çekebilir Samsun-Ankara karayolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Afyonkarahisar Aksaray Ankara Antalya Isparta izmir kar yağışı Karaman kaza Konya Malatya Samsun