Koray Aydın: Bu seçimde herkesin dudakları uçuklayacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, toplumda bir değişim havası olduğunu ve partilerine yoğun bir katılım olduğunu söyledi. İktidarın seçim kazanma şansı olmadığını kaydeden Aydın, “Çok büyük değişim var. Ben bu seçimin herkesin dudaklarının uçuklayacağı hiç beklenmedik sonuçların çıkacağı bir seçim olarak görüyorum. Geçmişte yaşanmışlıklarımızla tecrübelerimizle iktidarın şu anda bana göre kazanma şansı yok” dedi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın Afyonkarahisar'da yayın yapan Afyon Postası'nda Gazeteci Nail Azbay'ın sorularını yanıtladı.

PARTİMİZE BÜYÜK BİR İLGİ VAR

Partilerine çok yoğun bir ilgi olduğunu kaydeden Koray Aydın, “Partimize büyük bir ilgi var. Çok hızlı büyüyoruz. Partiler bu büyümeyi doğru bir şekilde yönlendirerek daha verimli hale dönüştürmek mecburiyetindeler. Biz şu anda bunu yapıyoruz. Birlikte çoğalarak iktidar hedefine uygun bir çalışma yapıyoruz. Partimizin hedefi 1'nci parti olmaktır. Biz bunu başaracağız. İnanıyoruz. Aslında buna toplum ve teşkilatlarımız inanmış vaziyette” dedi.

“BU SEÇİMDE HERKESİN DUDAKLARI UÇUKLAYACAK”

Katıldığı programda gazetecinin “Türkiye'de bir değişim görüyor musunuz” sorusuna da yanıt veren Aydın, “Çok büyük değişim var. Ben bu seçimin herkesin dudaklarının uçuklayacağı hiç beklenmedik sonuçların çıkacağı bir seçim olarak görüyorum. Geçmişte yaşanmışlıklarımızla tecrübelerimizle iktidarın şu anda bana göre kazanma şansı yok. Bunu anlamak için çok şey bilmeye gerek yok. Sıkışan, kaybedeceğini bilen iktidarlar her zaman seçim yasasına başvururlar” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK PARTİLERİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORLAR”

AKP ve MHP’nin hazırladığı Milletvekili Seçim Kanunu değişikliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koray Aydın, şunları söyledi:

“Psikolojik bir şey bu. ‘Ben kaybediyorum o zaman ne yaparsam kendimi kurtarabilirim' arayışıdır bunlar. Bu yapmak istediklerini onlara yarayacağını düşünmüyorum. İYİ Parti olarak burada daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Bunlar küçük partileri ortadan kaldırmak üzerine bir strateji belirlemişler. Bütün bu çıkan kanun haline dönüştürmek istediklerinin ana temel bakış açısı bu. Niye bunu yapıyorlar? Bunların kurulmalarını engellersek bizde ordan pasta alırız gibi bir anlayışla hareket ediyorlar. Şunu unutuyorlar. Orada toplanan (Millet İttifakı) insanlar burasına kadar gelmiş, AK Parti ile bağlarını tamamen koparmış, yeter artık bu kadar da olmaz diyen kitle grubu var orada. Parti içinde yaşananları görerek öğrenmiş, Türkiye'nin nasıl yağmalandığını gören insanlar oradan kopup bu yeni partilerin bünyesine katılıyorlar. O stratejilerinde istediklerini elde edemeyecekler diye düşünüyorum. Onlar bir yere gideceklerse büyük bir kısmının İYİ Parti'ye geleceğine inanıyorum. İYİ Parti halka dokunan, insanlarla iç içe bulunma noktasında daha marifetli bir parti olarak görünüyor.”

“ERKEN SEÇİM GÖRMÜYORUM”

Olası bir erken seçim ihtimali olmadığını söyleyen İYİ Partili Aydın, “Kömür yüzde 180 artmış. Doğalgaz yüzde 485 arttı. Bu sıkışmış hayat şartları içerisinde hayatını ikame etmeye çalışan insanları yalanla kandırabilir misin? Bunun bir cezası olur. Ceza da seçimle olur. Ben erken seçim görmüyorum. Yapacak halleri yok. Yapmak istiyorlar. Çok istiyorlar. Bir türlü düzeltemedik bir an önce yapalım bu işi anlayışı var. İş daha da kötüye gittiği için bunu düzeltme noktasında atacakları bir adım var. Yangın çok büyük. Evlerde ızdırap var” şeklinde konuştu.