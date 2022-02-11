Abone Ol

Korsan İstanbulkart satıcılarına baskın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işlettiği Aksaray tramvay istasyonunda illegal şekilde İstanbulkart satışı yaptığı tespit edilen şahıslar emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İBB şirketi Metro İstanbul'un Güvenlik İzleme Merkezi (GİM), 10 Şubat Perşembe günü saat 11.00 sıralarında  T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Aksaray istasyonundaki biletmatik bölgesinde usulsüz İstanbulkart satışı yapan şahıslar olduğunu tespit etti.

İstasyonda bulunan biletmatiklerden aldıkları İstanbulkartları sattığı anlaşılan şahısların bilgileri polis ile paylaşıldı. Polis ekipleri saat 12.00 sıralarında 5 kişiyi yakalayarak Aksaray Polis Karakolu'na götürdü.

Beyazıt tramvay istasyonunda da usulsüz kart satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerinde toplam 74 adet İstanbulkart ele geçirildi.

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı İlginizi Çekebilir İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkınca yangın tüpünü çalıp kaçtı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Aksaray Emniyet İBB istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulkart Kabataş metro Perşembe Polis yangın