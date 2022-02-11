Korsan İstanbulkart satıcılarına baskın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un işlettiği Aksaray tramvay istasyonunda illegal şekilde İstanbulkart satışı yaptığı tespit edilen şahıslar emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
İBB şirketi Metro İstanbul'un Güvenlik İzleme Merkezi (GİM), 10 Şubat Perşembe günü saat 11.00 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Aksaray istasyonundaki biletmatik bölgesinde usulsüz İstanbulkart satışı yapan şahıslar olduğunu tespit etti.
İstasyonda bulunan biletmatiklerden aldıkları İstanbulkartları sattığı anlaşılan şahısların bilgileri polis ile paylaşıldı. Polis ekipleri saat 12.00 sıralarında 5 kişiyi yakalayarak Aksaray Polis Karakolu'na götürdü.
Beyazıt tramvay istasyonunda da usulsüz kart satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerinde toplam 74 adet İstanbulkart ele geçirildi.