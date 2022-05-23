Köstebek çavuşlara ceza yağdı!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarmaya ait zimmetli araçla emanette kayıtlı uyuşturucuyu dışarı çıkarıp sattıkları ve parasını aralarında pay ettikleri, uyuşturucu ekimi yapan tacirlere önceden operasyon bilgisini sızdırıp önlem almalarını sağladıkları, uyuşturucu tarlalarını tespit edip sulama malzemelerine el koyup tutanak tutmadıkları, ardından bu kişilerden para alıp sulama motorlarını iade ettikleri tespit üç uzman çavuşa 11'er yıl hapis cezası verildi.

Özgür CEBE

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Lice'nin Dibek, Yolçatı ve Çağdaş Köylerinde esrar ekimi yapan uyuşturucu tacirlerine operasyondan bir gün önce haber verip önlem almalarını sağlayan, emanette kayıtlı esrarı jandarma envanterindeki araçla dışarı çıkarıp sattıkları iddiasıyla yargılanan Lice Merkez Karakol Komutanı H.K, uzman çavuşlar F.Ö, O.T, K.T ve askerlerle uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen A.Y, Y.B ve N.İ ile ilgili dava Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

JANDARMA ARACIYLA JANDARMA DEPOSUNDAKİ ESRARI ÇALDI

Uzman çavuş F.Ö, şunları söyledi:

“Uyuşturucuyu Lice Jandarma Komutanlığında helikopter pistinin yanındaki emanet deposundan aldım. Deponun anahtarı uzman çavuş O.T'deydi. Kendisinden 10 kilo esrar istedim. Diyarbakır'da bir müşteri bulup anlaştıktan sonra uzman çavuşlar O.T ile K.T'ye de pay verecektim. O.T emanet deposunun anahtarını bana verdi. 6 bez torba içindeki esrarı çıkarıp sırt çantama koydum.

Uzman çavuş K.T, jandarma envanterinde kayıtlı pikapla deponun önüne geldi. Pikaba yerleştirip yola çıktım. Mermer Jandarma Karakolu önünde narkotik köpekleri araca tepki verince yakalandım. Ancak yakalanmadan önce Karakol Komutanı H.K, ele geçen uyuşturucuyu tartıp emanete aldığını, 5 kilosunu kendine ayırdığını bana anlattı. Esrarı Tepe Köyü Muhtarı A.Y'ye Diyarbakır'da teslim etmemi istedi. Yol kontrolünde jandarma kimliğimi kullanarak geçtim, esrarı bu kişiye teslim edip 38 bin lira aldım.

11 bin lirasını kendime, geri kalanını H.K'ya verdim. H.K'da paranın 11 bin lirasını uzman çavuş K.T'ye verdi. Uyuşturucu ticareti yapmaktan cezaevinde tutuklu olan Ali Bulut ile oğlu Berkant Bulut'un cezaevinden çıkarılması için karakol komutanı H.K'nın para karşılığı anlaştığını öğrendim. Buna dair tüm görüşmeler Whatsapp üzerinden görüntülü yapılıyordu. Beni maşa olarak kullandılar, pişmanım.”

HAKİME “MUHBİRİMİZDİR” DİYE TANITTI

Uzman çavuş K.T de pişman olup suçunu itiraf ederek şunları anlattı:

“Uyuşturucu suçundan tutuklu Ali Bulut'un cezaevinden tahliye edilmesi için karakol komutanı H.K ile görüşüldü. Tahliye için 300 bin lira vereceklerini söylediler. Görüşmede ben de vardım, onlara ‘Bizden haber bekleyin' dedik. Bulut'un cezaevinden çıkarılması için komutanım H.K ile görüştüğümde ‘Bu iş çözülür değil mi?' diye sordum.

O da “İnşallah çözülecek' dedi. H.K'nın baba ve oğlunun tahliyesi için Lice Adliyesinde bir hakimle görüştüğünü, tutuklanan bu kişilerin jandarma muhbiri olduklarını ve devlete yardım ettiklerini hakime söyleyip tahliye olmaları için ısrarcı olduğunu biliyorum.

Diyarbakır'da bir pastanede uyuşturucu alacak kişilerle buluştuk. Uzman çavuş F.Ö, yanındaki numuneyi gösterip ‘Malı beğenirseniz, yarın 10 kilo getirebiliriz' dedi. Anlaşma sağlanınca F.Ö, beni emanet deposuna çağırdı ve birlikte esrarı çıkarıp benim kullandığım araca yükledik. Esrar Diyarbakır'da oto sanayi sitesinde kaportacılık yapan Murat adlı kişiye satıldı.”

“İŞLEM YAPMADIK, TUTANAK TUTMADIK PARAYI ZARFLA ALDIK”

Başka bir uyuşturucu operasyonunda kenevir tarlası ve kenevirin sulandığı kuyuya ait boruların F.İ adlı köylünün evine gittiğini tespit ettiklerini, sulama işinde kullanılan dalgıç pompaya el koyduklarını belirten K.T. ise, “Adli işlem yapmadık, tutanak tutmadık. Ertesi gün Karakol Komutanı H.K ile birlikte F.İ'nin Lice'deki ayakkabı dükkanına gittik. H.K araçta kaldı ve beni dükkana gönderip, ‘Sana zarf içinde para verecek. Al gel' dedi. 14 bin lirayı zarf içinde aldım ve H.K'ya teslim ettim. H.K'da el koyduğumuz dalgıç pompayı geri getirip F.İ'ye teslim etmemi söyledi. Emanet deposundan çıkarılan esrarla ilgili ‘Çok almayın, sonra fark edilir, sıkıntı çıkar' diye uyarıda bulundum. Komutanım olan H.K'nın talimatlarını yerine getirdiğim için pişmanım. F.Ö bana, ‘Depodan esrar çıkarıp satacağım, seni karıştırmam' dedi. Ben de ‘Bu kadar polis ve jandarma kontrolü var, nasıl götüreceksin, yolda yakalanırsın' diye uyardım. O da ‘Jandarma kimliğimi göstereceğim, sıkıntı yok' dedi. Esrarı çıkardıktan bir gün sonra pişman oldum ve ‘Geri getir depoya bırak' dedim. F.Ö ise esrarı Abdullah adlı kişiye verdiğini, onun da gömerek kışa doğru satacağını söyledi” dedi.

Diğer sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE KÖSTEBEKLİK YAPMIŞLAR

Mahkeme, sanık askerlerin uyuşturucu ekimi yapan N.İ ile N.K'ya Whatsapp üzerinden operasyondan bir gün önce bilgi verdikleri, bu kişilerin de bilgiyi aldıktan sonra uyuşturucu ekimi yapılan köylerdeki tacirlerle irtibat kurup önlem almalarını sağladığı belirtti. Zanlıların uyuşturucuyu gizleyip yakalanmasını engelledikleri, karşılığında da bu bilgiyi paylaşan askerlere para verdikleri kaydedildi. Sanık askerlerin Lice Jandarma Karakol Komutanlığındaki emanet deposundaki uyuşturucuları da aynı aracı kişilerle irtibat kurup sattıkları belirtildi. Bölge ve ülkemiz için hayati öneme sahip olan terörle mücadeledeki etkinliğin zafiyete düşmesi ve devamında telafisi imkansız sonuçlar doğurabilecek muhtemel gelişmelerin engellenmesi amacıyla sanıkların telefonlarının dinlemeye alındığı kaydedildi.

NE KADAR SATTIKLARI TESPİT EDİLEMEDİ

Mahkeme, sanıkların uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tarihlere ilişkin Diyarbakır-Lice güzergahındaki PTS kayıtlarına bakıldığında uzman çavuş F.Ö'nün araçla kente giriş yaptığı, yol aramalarında askeri personel kimliğini gösterip geçiş yaptığı tespit edildi. Sanıkların ele geçen uyuşturucuyu jandarma emanet deposundan çıkarıp birkaç kez müşteri bulup sattıkları ve parayı aralarında pay ettikleri kaydedildi.

25 ton esrarın tutulduğu depoda, uyuşturucunun genellikle dere yataklarında gömülü olarak açık arazide ele geçirildiği için bir kısmının kayda geçirilmeyip sonradan uyuşturucu tacirlerine satıldığı, bu nedenle sanıkların birkaç kez tekrarladığı uyuşturucu ticaretinde sattıkları toplam ağırlığın tespit edilmediği vurgulandı.

Sanıkların emanet deposundaki kayıtlı uyuşturucuyu partiler halinde çıkarıp satarak haksız menfaat temin ettikleri, PTS görüntüleri ve MOBESE kayıtları ile banka hesap hareketleri incelendiğinde de aylık maaşlarının dört katı fazla para girişi olduğu ifade edildi.

UZMAN ÇAVUŞLARA CEZA KOMUTANA BERAAT

Tutuklu uzman çavuşlar F.Ö, O.T ile K.T 11 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılırken, tutuksuz karakol komutanı H.K ile uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen A.Y, N.İ ile Y.B delil yetersizliğinden beraat etti. Üye hakimlerden biri karara muhalif kaldı ve beraat eden sanıkların da cezalandırılmaları gerektiği yönünde karara muhalefet şerhi yazdırdı.

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