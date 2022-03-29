Köylü madene karşı çıktı, ikinci kez ÇED toplantısını yaptırmadı

Uşak’a bağlı Comburt Köyü'nde nikel madeni arama izni için ikinci kez başlatılan ÇED süreci yine köylülere takıldı. Vatandaşlar halkın katılım toplantısının yapılmasına müsaade etmedi, görevliler jandarma barikatının arkasında toplantının yapılamadığına dair tutanak hazırladı.

Selami AYDIN

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Uşak'a içme suyu sağlayan havzada nikel madeni aranmasına ilişkin ikinci kez başlatılan ÇED süreci yine köylülerin engeline takıldı. Halkın bilgilendirme toplantısı bugün Comburt (Ayrancı) Köyü’nde gerçekleştirilmek istendi. Bölge halkı köyde toplanarak toplantının yapılmasına müsaade etmedi.

JANDARMA DUVAR ÖRDÜ

Köylüler ‘Su yoksa yeşil Banaz da yok', ‘Banaz'ın, Menderes'in sularını kirletmeyin' ve ‘Su kaynaklarına sahip çıkın' yazılı pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Jandarma ekipleri köye gelen ÇED heyeti üyeleri ile köylüler ve çevreciler arasında bariyer oluşturdu. Comburt Köyü Muhtar Vekili Zafer Türkmen ile heyet arasında gerginlik yaşandı. Jandarma personeli ise yola dizilerek geçişlere izin vermedi.

TUTANAK TUTUP KÖYDEN AYRILDILAR



Jandarmanın arkasında kalan ÇED heyeti, tek taraflı tutanak tutarak köyden ayrılmak zorunda kaldı. Tutanakta; “Uşak Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Bülent Güngör başkanlığında Ayrancı Köyü’ne halkın katılım toplantısı için gelinmiş olup, halk bilgilendirilmek istenmemiştir. Dolaysı ile toplantı yapılamamıştır” ifadelerine yer verildi.

“KENDİ BAŞLARINA GELDİLER”

Susuz ve topraksız kalmak istemediklerini dile getiren Zafer Türkmen, “Kendi başlarına geldiler. Uşak'ta yazdıkları tutanağı bize kabul ettirmeye çalışıyorlar ve çok yanlış yapıyorlar. Daha önce de ÇED toplantısını yaptırmadık. Bu köyün merası, suyu, tarımı hep maden sahasındaki sudan yapılıyor. Susuz ve topraksız kalmak istemiyoruz. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu. TEMA Uşak İl Temsilcisi Prof. Dr. Barış Metin ise “Murat Dağı için mücadele edeceğiz. Su hayattır, su yaşamdır. Murat Dağı suyun ve yaşamın kaynağıdır” ifadesini kullandı.

“BU KAPIYI AÇTIRMAYIZ”

Murat Dağı Yok Olmasın Platformu sözcüsü Funda Öz Akcura ise, “Burada bir maden şirketi nikel aramak istiyor. Biz, bu kapıyı açtırmayacağız. Burada maden aradıkları takdirde Murat Dağı yok olacaktır. Biz yok olmasına izin vermeyeceğiz. ÇED toplantılarını yaptırmayacağız ve dava açarak davayı da kazanacağız. buradan maden çıkarmalarına engel olacağız. Comburt Köyü’nde maden aranmasına izin verirsek sıradaki maden şirketleri Murat Dağı'nı yerle bir eder. Comburt bir kapıdır. Buradan geçit yok” diye konuştu.

KADINLAR SEVİNÇTEN OYNADI



ÇED toplantısının yapılamamasından sonra eyleme katılan kadınlar müzik eşliğinde oynayarak kutlama yaptı. İkinci kez ÇED toplantısına izin vermeyen köylüler, 8 Şubat'ta toplantının yapılamaması için köy kahvesini kapatmıştı.

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