Kravatlı soygun var devr-i sabık şart oldu

DP lideri Gültekin Uysal, yapılan yolsuzluklara böyle tepki gösterdi. Uysal, Peker’in, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına kadar uzanan yolsuzluk iddialarına ateş püskürdü. ‘İktidardan hesap sorulacak’ dedi...

Emin ÖZGÖNÜL

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sedat Peker'in Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına kadar uzanan yolsuzluk iddiaları hakkında konuştu. İlk suç duyurusunu DP'nin yaptığını belirten Uysal, “Kravatlı soygun var ve Devr-i sabık şart oldu. Devr-i sabıkı ilk gündeme getiren biziz ilk suç duyurusunu da milletvekilimiz Cemal Enginyurt yaptı. Biz intikam peşinde değiliz, hukuk içinde hesap sorma peşindeyiz” dedi ve şunları söyledi:

HESAP VERMELİLER: Biz bu kravatlı soygun hareketiyle ilgili devr-i sabık yaratacağız. Bu konuda son 20 yılda sorumluluğu olanlar millet, tarih ve hukuk önünde hesap vermeli. Ortada cürüm işlemek için organize olmuş bir suç örgütü varsa tabi hukuk içinde hesap sorulmalı. Bu rezilliklerin hesabı sorulmasın mı? Tarihe cumhuriyetin fetret dönemi olarak geçecek 20 yıllık bir iktidar var. Cumhuriyetin bütün birikimi başta olmak üzere maddi kaynakları, yeraltı yer üstü kaynakları, doğası, hukuku, demokrasisi yerle bir edildi.

CADI AVI DEĞİL: Bir cadı avı değil, kaynakları heba olmuş, yoksullaştırılmış, hukuksuzluğa uğramış insanlar adına hesap sormak lazım. Ortada bir suç varsa bunun bir cezası da olmalı. Böyle bir dönemin vebaline, ortak olmamış, yanlış yapmamış, suç işlememiş insanlar kaygı duymasın. Bunun teminatı hukuktur. Önceliğimiz herkesin hukukundan emin olduğu bir ülkeyi, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye inşa edebilmek. Türk milletinin milli güvenlik şemsiyesi, demokrasi, hukuk ve laikliktir.

Türk milletinin milli güvenliği tehlikede!

Gültekin Uysal, ülkede yaşanan yolsuzluklarla birlikte, halkın milli güvenliğinin tehlikede olduğunu savundu. DP lideri şöyle konuştu: “Yolsuzluklar Türk milletinin milli güvenliğini tehdit eder hale geldi. İktidarı eleştiren akademisyenler, yazarlar, siyasetçiler, sanatçılar, toplum önünde hedef yapılıyor. İnsanları caydırıcı politika uygulanıyor. Türkiye'nin temel problemi kötü yönetimdir. Yarına dair kimsenin güveni yok. Bu ülkenin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. Bu da iktidar değişikliği ile birlikte kuvvetler ayrılığını hakim kılmakla olur. 2023'te iktidar değişimi olmaz ise bu da büyük felaket olur. Pek çok problem yaşadık, bütün bunlara rağmen toplumumuzun sağ duyusu var ve o sağduyu gerçekleşecek.”