Kredi: 20 bin lira Faizi: 28 bin lira

Üniversitelilerin borç yükünü İYİ Partili Musavat Dervişoğlu açıkladı. “217 bin öğrenciyi icralık eden 5 milyarlık borç silinsin” çağrısı yaptı.

Deniz AYHAN

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Üniversite öğrencilerinin Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldıkları öğrenim kredisine yüzde 100'den fazla faiz uygulanıyor. Dört yıl boyunca toplam 20 bin lira kredi alan bir öğrenci mezun olunca bu parayı 48 bin lira ödemek zorunda kalıyor. Bu duruma tepki gösteren İYİ Partili Dervişoğlu, “Alım gücü azaldı, krediler de yetersiz kaldı. Krediler, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi' dedi. Dervişoğlu, sorunun çözümü için şu çağrıyı yaptı:

5 MİLYARLIK BORÇ VAR

“Krediler az ama kredi borçlarından kaynaklı ezici faizler de kaldırılmalı. Dört yıl boyunca 20 bin lira kredi alan bir öğrenci, 28 bin lira faizle birlikte toplam 48 bin liralık borç yüküyle hayata başlıyor. Öğrenim kredisi ödeyemeyen üniversite mezunu sayısı 5 milyona dayandı. Borç vadesi dolan yüz binlerce öğrenci için yasal işlem yapılıyor. KYK'dan kredi alıp, borç taksidini ödeyemeyen 217 bin öğrencinin maaşına elektronik haciz uygulandı. İş bulmakta ve hayat kurmakta zorlanan gençlerimizin hayatı daha da zorlaştırılmamalı. İktidar inşaat şirketlerine vergi muafiyeti getirerek 9 buçuk milyarlık bölümü sildi. Öğrencilerin toplam 5 milyarlık borcunu silmek, müteahhitlerin borcunu silmekten daha kolaydır.”

ÜFE KADAR ARTIYOR…

Borç faizinin alınan krediden fazla olmasına, enflasyon farkının TÜFE'ye göre değil ÜFE'ye göre hesaplanması yol açıyor. Öğrencilerin, aldıkları krediyi mezun olduktan sonra iki yıl içinde ödemesi gerekiyor. Ödenmezse, aldıkları kredi miktarı önce ÜFE oranında (Bu yıl için yüzde 79.9) artırılıyor. İki yıldan sonra ödenmeyen borçlara ayrıca aylık yüzde 1.4 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden ödenmeyen kredi borcu miktarı, birkaç yıl içinde 3 katına çıkıyor. Bu arada kredi borcu, KYK tarafından vergi dairelerine devrediliyor. Bu durumda borcun, bankaya değil vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Ödenmezse icra işlemi başlatılıyor.