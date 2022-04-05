Kredi ve bursları kesilen öğrenciler TBMM gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, verdiği soru önergesinde, artan ekonomik sorunlar karşında tepki gösteren öğrencilerin kredilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kesilmesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sordu.

Sozcu.com.tr

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Onursal Adıgüzel’in kredi ve bursları kesilen öğrenciler hakkında açıklamaları şöyle: “Son yıllarda artan hayat pahalılığı, barınma sorunları ve üniversitelerdeki anti demokratik uygulamaları dile getiren öğrencilerin kredilerinin kesildiğine tanık oluyoruz. Daha önce İdare Mahkemeleri tarafından verilen emsal kararlar olmasına rağmen KYK, haklarında hiçbir adli hüküm ya da idari soruşturma bulunmayan öğrencilerin kredilerini, İl Emniyet Müdürlüklerinden iletilen yazı gerekçe gösterilerek kesmektedir.

Kaynağını 12 Eylül döneminin ceberut anlayışından alan bu uygulama, AKP iktidarı tarafından gençleri sindirmeye yönelik bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır. KYK tarafından öğrencilerin ‘anarşi ve terör olaylarına karıştığı' gerekçesiyle kredilerinin kesilmesi hukuksuzdur. Haklarında herhangi bir suç ya da suç isnadı bulunmayan öğrencilerin bu şekilde itham edilmesi ve kamusal haklarından mahrum bırakılması, mevcut iktidarın öğrencilerin sorunlarının çözümüne odaklanmak yerine kötü gidişat karşısında sesini çıkaran gençleri cezalandırmayı tercih ettiğinin göstergesidir. Bu ülkede iktidar öğrencilere hak ettikleri standartlarda barınma ve eğitim alma imkanı sunmamaktadır.

Ülkenin kötü gidişatına karşı ses çıkaran, barınma ve geçim dertlerini dile getiren öğrenciler ise Anayasal haklarını kullanmaktadırlar. Öğrencileri n burs ve kredilerinin kesilmesinin hukuksuz olduğu mahkeme kararları ile de sabittir. Buna rağmen iktidar ‘Geçinemiyoruz' ve ‘Barınamıyoruz' diyen öğrencileri kredi adı altında borç almaktan bile men etmektedir.”

“KAÇ ÖĞRENCİNİN KREDİ VE BURSU KESİLDİ?”

CHP'li Adıgüzel, verdiği soru önergesinde gençlerin beslenme ve barınma sorunlarına dikkati çekti. Hükümetin, gençlere yeterli beslenme ve barınma desteği sağlamadığını belirten Adıgüzel, kredi ve bursların haricinde yemekhanelerdeki porsiyonların büyüklüğü ve kalitesi ile KYK yurtlarının kapasite yetersizliğinin öğrenciler tarafından en çok şikayet edilen konuların başında geldiğini belirtti.

Öte yandan, en son 14 Aralık 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi kantininde ‘Ekonomik Kriz' konulu foruma katılan öğrencilerin burs ve kredilerinin geçtiğimiz günlerde kesildiğine dikkat çeken Adıgüzel, “İktidarın, geçinemeyen, beslenemeyen, barınamayan öğrenciye vaadi daha çok baskı daha çok yıldırma çabası olmuştur.

Geçinemediğini söyleyen öğrencinin geleceğe borçlanarak geçimini sağlamaya çalıştığı kredisini kesmek gençlere gözdağı verme çabasının en somut örneklerindendir. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu uygulamayla gençleri cezalandırmak büyük bir haksızlık olacaktır” diyerek Bakan Kasapoğlu ve KYK Genel Müdürlüğünü benzeri burs ve kredi kesme işlemlerine son vererek mahkemenin bu konuda daha önce verdiği emsal kararları uygulamaya davet etti.

Adıgüzel, verdiği soru önergesinde şu soruların cevaplandırılmasını istedi:

• Son dört yılda kredi ve bursu kesilen öğrenci sayısı kaçtır? Bunların kaçı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği'nin 11-h maddesine istinaden kesilmiştir?

• Bu öğrencilerin kredi ve burslarının kesilmesinin gerekçeleri nelerdir?

• Benzer gerekçelerle Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarla ilişiği kesilen öğrenci sayısı kaçtır?

• Kredi, burs ya da yurtlarla ilişiği kesilen öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?

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