KTO Karatay Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

KTO Karatay Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte – Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacaktır. Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/ KONYA) adresine yapılmalıdır.

Son müracaat tarihi 02.03.2022 olarak belirlendi.

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