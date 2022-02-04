Kübra Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden televizyon programlarıyla ünlenen Kübra Ece’nin düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Habip ATAM

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İddiaya göre, Kübra Ece, 29 Ocak akşamı ev arkadaşı Ayşe Ç.'nin doğum gününü kutlamak için Esenyurt'a gitti.

Kardeşi ve 4 arkadaşıyla bir kafede kutlama yapan Kübra Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki evine döndü.

SOSYAL MEDYADAN TAKİP

Kübra Ece ve arkadaşları saat 04.00’e kadar sohbet etti. İddiaya göre, Ece, Ayşe Ç.'nin bir yakını ile ayrıldığı sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin geçmişte gönül ilişkisi olduğunu öğrendi.

Mehmet Emre Ş.'nin aynı ismi yeninden sosyal medyadan takip ettiğini gören Ece Ş., durumu öğrenmek istediğini söyledi.

BREZİLYALI KADIN

Ece Ş. ve 3 arkadaşı ile 2 otomobille, eski erkek arkadaşının evine gitti. Saat 04.30 sıralarında, eve giren gençler salonda konuşmaya başladı. Ece Ş., konuşma sırasında eski erkek arkadaşına, sosyal medyada takip ettiği kadını sordu.

Bu konuda yaşanan tartışma sırasında, yan odadan Brezilya'ya uyruklu Brezilyalı Luiza Marina Reis C. çıktı.

İddiaya göre, Mehmet Emir Ş., Brezilyalı kadına odadan çıkmaması için uyarıda bulunmuştu. Ancak Luiza Marina Reis C. bir anda odadan çıkınca, Kübra Ece şaşkına döndü. Tartışma alevlenince, sinir krizi geçiren Kübra Ece balkona doğru koştu.

SON ÇABA FAYDA ETMEDİ

Ayşe Ç.'nin erkek arkadaşı Mikail Ö. balkona doğru koşan Kübra Ece'nin peşinde fırladı. Kübra Ece, balkondan kendisini boşluğa bırakırken, Mikail Ö. tutmaya çalıştı. Ancak çabası yeterli olmadı. Kübra Ece'nin düşme anı ve Mikail Ö. olduğu iddia edilen bir kişinin kurtarma çabasını gösteren kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

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