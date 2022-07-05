Kur’an Kursu davasında mağdur aileleri, adliyeden CHP il başkanı çıkarttı

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Kur'an Kursu'nda cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilen 7 çocuğa ilişkin davada, Kur'an kursu yöneticisi ve hizmetli tutuklandı. Karar sonrası sanık aileleri, avukatlara ve davacı ailelere saldırarak tehdit etti. Adliye önünde bekleyen sanık yakınlarının yeniden saldırmasından korkan sanık yakınlarını adliye binasından, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Suat Dülger çıkardı.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’da Palandöken ilçesinde bulunan Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi yatılı Kur'an Kursu’nda 7 çocuğun tecavüz ve cinsel istismara bırakıldığı iddiasına ilişkin Erzurum Adliyesi’nde görülen davada haklarında her çocuk için 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istenen müdür Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Güngör hakkında, ilk duruşmada tutuklama kararı verildi.

“SANIK YAKINLARI MAĞDUR AİLELERE SALDIRDI”

Mahkeme sırasında sanık yakınları mağdur ailelere saldırdı. Mahkeme sonrası adliye binasındaki baro salonuna sığınan mağdur aileler ve avukatlar uzun süre burada bekledi. Adliye önünde bekleyen sanık yakınlarının yeniden saldırmasından korkan sanık yakınlarını adliye binasından, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Suat Dülger çıkardı. Parti yönetiminden isimlerle birlikte adliyeye giden Dülger, mağdurları alarak tek tek evlerine bıraktı.

“POLİS NEDEN BU AİLELERİ KORUMUYOR?”

Dülger, “Zaten yürekleri yanan, çocuklarına yapılan muamele nedeniyle, psikolojileri alt üst olan bu ailelere saldıranları, korkutanları kınıyorum. Polis mahkeme sırasında ve sonrasında neden bu aileleri korumuyor? Anlamak da mümkün değil. Hepsini tek tek evlerine bıraktık.” dedi.

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