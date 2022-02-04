Kuran kursundaki iğrenç olayla ilgili iddianame düzenlendi! Çocukların ifadeleri kan dondurdu

Erzurum’un Palandöken İlçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur’an kursunda yaşanan cinsel istismarla ilgili hazırlanan iddianame kan dondurdu.

Orhan BOZKURT

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Erzurum merkez Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda bir belletmen H.A.’nın yaşları 10 ila 11 arasında değişen 7 çocuğa cinsel istismarda bulunulması iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ifadeler kan dondurdu.

BEŞ AY BOYUNCA EN AZ 15 KEZ TECAVÜZ ETTİ

İddianamede 22 yaşındaki istismarcı belletmen H.A., geçen yıl mayıs ayında kursta çalışmaya başladı. Diyanet’in kadrolu çalışanı olmamasına ve gönüllü olarak görev yapmasına rağmen H.A.’ya kursta özel bir oda tahsis edildi.

H.A., kursta ilk önce 10 yaşındaki M.’yi istismar etti. İddianamede yer alan ifadelere göre M.’yi kucağına alarak zorla odasına götüren H.A., sopasını göstererek, “Seni döverim ha” diye tehdit ettiği küçük çocuğa, kapıyı kilitleyip cinsel saldırıda bulundu.

İddianamede belletmen H.A.,’nın M.’ye, kursun değişik bölümlerinde 5 ay içerisinde en az 15 kez cinsel saldırıda bulanarak oral sekse zorladığı tespitine yer verildi.

BİRİNİ İSTİSMAR EDERKEN DİĞERİNE VİDEO ÇEKTİRDİ

İddianamede söz konusu cinsel saldırılardan birinde M.’nin yanında arkadaşı U.’nun da yer aldığı belirtildi. Belletmen H.A.’nın önce U.’ya tecavüz edip M.’ye “Bizi videoya al” diyerek, bu anları kaydettirdiği sonra da M.’ye cinsel saldırıda bulunup U.’ya video çektirdiği, bu duruma itiraz eden M.,’yi ise sopayla dövdüğü anlatıldı.

“AİLENİZE SÖYLERSENİZ SİZİ KESERİM”

Geceleri kursta kalan belletmen H.A’nın bir gün tüm çocukları göndererek kursta U. ve M.’yi alıkoyarak U.’ya sopayı gösterip “Arkadaşına vurduğumun 10 katını sana vururum” diye tehdit ederek defalarca cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı.

H.A.’nın çocuklara cinsel saldırıda bulunurken, “Ailenize söylerseniz sizi keserim” dediği yine soruşturma dosyasına giren ifadelere yansıdı.

İddianamede yer alan bilgilere göre çocuklara geceleri odasında porno film izlettiren H.A., tehditle çocuklara kursun yakınlarındaki marketlerden hırsızlık yaptırdığı, prezervatif çaldırdığı belirtildi.

Kursta bulunan diğer 5 çocuğa da farklı zamanlarda istismarda bulunup tecavüz eden belletmen H.A., kurstan ayrılan F.’yi ise bıçak gösterip “Bildiklerini anlatırsan anneni babanı öldürürüm” diyerek tehdit ettiği kaydedildi.

“TECAVÜZ ETMEDİM SEVGİ AMAÇLI ÖPTÜM”

Belletmen H.A.’nın ifadesi de iddianameye girdi. İfadesinde 2021’in Mayıs ve Ekim aylarında kursta çocuklara ücretsiz ders çalıştırdığını anlatan H.A., M. ve U.’ya tecavüz etmediğini, çok kez sürtündüğünü söyledi.

Bu anlardan birinde M.’nin video çektiğini belirten H.A., diğer çocukları ‘sevgi amaçlı’ öptüğünü iddia etti. H.A., üç çocuğa sopayla vurduğunu birine ise tokat attığını ifadesinde kabul etti.

Savcılık, kuran kursu belletmeni H.A.’nın 7 çocuğa yönelik işlediği ‘On iki yaşından küçük mağdurların nitelikli cinsel istismarı’, ‘Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’, ‘Cebir tehdit veya hile Kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’, ‘Hakaret’, ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU

Oğlu M.’nin kursta istismara uğradığını anlatması üzerine savcılığa giden Baba E., 2 Aralık 2021’de suç duyurusunda bulunmuştu. Baba E.’nin şikayeti üzerine 90 öğrencisi olan Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’ndaki skandal ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan H.A., 3 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.