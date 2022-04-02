KYK yurdunda öğrenci eylemi
Kars'ta KYK Paşaçayır Yurdu'nda öğrenciler yurt koşullarına isyan ederek eylem düzenledi, 'yönetim istifa' sloganları attı.
Kars’ta bulunan KYK Paşaçayır Yurdu’nda kalan öğrenciler, 10 gündür sıcak su bulunmadığını öne sürerek eylem düzenledi.
Akşam saatlerinde yurdun önünde toplanan öğrenciler, “Yönetim istifa” sloganları attı.
Öğrenciler, “Yurtların rezilliğine, sistemin çürümüşlüğüne alışmayacağız. İnsanca yaşamak istiyoruz!” mesajı vererek sorunlarının çözümünü talep etti.