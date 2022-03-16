KYK yurdunda öğrenci protestosu

Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda kalan öğrenciler, yurt koşullarına isyan ederek akşam saatlerinde eylem düzenledi. Öğrenciler, geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdikleri eylemde verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.

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İstanbul'da Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda yüzlerce öğrenci, yurt koşullarına isyan ederek akşam saatlerinde eylem düzenledi.

Öğrenciler yurdun camlarına çıkarak ışık açma kapama, tencere tava sesleri çıkarma, ıslık ve alkış eylemlerinde bulundu, sloganlar attı.

“SUYUMUZ YOK, SORUNUMUZ ÇOK”

Öğrenciler, geçtiğimiz ekim ayında yapılan eylemler sonucu taleplerin karşılanmasına dair söz verilmesine rağmen bunların gerçekleşmemesi nedeniyle protesto düzenlediklerini belirtti. Yurtta son olarak yemeklere birçok öğrencinin tepki gösterdiği öğrenilirken, suların da kesildiği öne sürüldü.

Öğrenciler, ilerleyen saatlerde eylemlerini yurt avlusuna taşıdı. Avluya çıkan öğrenciler, “Suyumuz yok sorunumuz çok” sloganları attı.

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