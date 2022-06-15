KYK’nın ‘yok’ dediği o tabelalar yurtlardan kaldırıldı
Antalya’da Akdeniz Üniversitesi içerisinde yer alan KYK yurtlarında son 1.5 ayda art arda yaşanan öğrenci ölümlerine ilişkin iddiaların başında gelen ‘Manevi Danışman’ odası ile ilgili fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından oda girişlerindeki tabelaların kaldırıldığı öğrenildi. Tabelaların ardından İntiharları önlemek için yurt pencerelerinin kulplarının da kaldırıldığı bilgisi geldi.
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi içerisindeki öğrenci ölümlerine ilişkin Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KHK) ‘yok’ dediği ‘Manevi Danışman' odası fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından oda girişlerindeki tabelaların kaldırıldığı öğrenildi.
TABELALAR VE PENCERE KULPLARI KALDIRILDI
Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Bezm-i Alem Valide Sultan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'nda kalan Halil Gülçan 11 Mayıs'ta, ardından aynı kampüs içindeki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu'nda kalan Muhammet Emre Kandemir 23 Mayıs'ta, Turizm Rehberliği ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Kaya ise 10 Haziran'da hayatını kaybetti.
3 öğrencinin ölümü polis kayıtlarına intihar olarak geçerken siyasetçiler ve STK'lar tarafından yapılan açıklamalarda, intiharların ardından yurtlarda gayri resmi olarak ‘Manevi Danışman’ odaları kurulduğu, bu odalarda öğrencilerle özel görüşmeler yapıldığı belirtildi.
KYK yetkilileri “böyle bir durum yok” derken ‘Manevi Danışman’ odasının fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın basında haber olmasının ardın da ‘Manevi Danışman' tabelasını kaldırıldı.
Yurtlarda tabelaların ardından İntiharları önlemek için yurt pencerelerinin kulplarının da kaldırıldığı bilgisi geldi.