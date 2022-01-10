Lisede taciz iddiası, ilçede gerginliğe neden oldu

Erzurum'un Köprüköy ilçesi 'Yağan Çok programlı Anadolu Lisesi'nde A.A isimli kız çocuğu, aynı lisede aşçılık yapan M.A tarafından tacize uğradığı iddia edildi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum’un Köprüköy ilçesi ‘Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki taciz iddiası ilçede gerginlik oluşturdu. Taciz olayı, geçtiğimiz Cuma günü okul idaresi tarafından ortaya çıkarıldı.

Okuldaki bazı öğrencilerin aşçı M.A (34)’nın arkadaşları A.A (17)’yı uzun süredir taciz ettiği yönünde okul idaresine şikayette bulunmaları sonrası kamera kayıtlarını inceleyen idareciler taciz olayını ortaya çıkardı.

Hemen ilgili birimlere haber vererek idari soruşturma başlatan lise idarecileri, Jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.A., serbest bırakıldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: AŞÇIYI AÇIĞA ALDIK, GEREKLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Lisede yaşanan taciz olayını doğrulayan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı açıklamada, “Olayı haber alır almaz şahsı derhal açığa alıp idari soruşturma başlatarak ilgili adli kurumlara bildirdik. Yaşanan talihsiz olayın kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Bu tip münferit bir olayın ve olaya karışanların eğitim sistemimiz içinde barınması mümkün değildir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma devam ediyor” dedi.

Taciz iddiası ile göz altına alındıktan sonra serbest bırakılan aşçı M.A.’nın aynı ilçeden olması gerginlik oluşturdu. Tacize uğradığı iddia edilen, öğrenci A.A.’nın babası Ş.A., savcılığa tekrar şikayette bulunarak davanın peşini bırakmayacağını tacizcinin tutuklanmasını istedi.

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