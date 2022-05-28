‘Londra’da 6, New York’ta 5’i birden çalışıyor: Atatürk’ü de açın’

İstanbul Planlama Ajansı tarafından 26 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen panel sonunda, Londra’nın 6, New York’un 5, Moskova’nın 4 adet havalimanı bulunduğu hatırlatılarak, "Atatürk Havalimanı’nın kırılan pistleri en kısa zamanda tamir edilerek uçuşlara açılmalıdır" denildi.

Yusuf DEMİR

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir alt kuruluşu olan İstanbul Planlama Ajansı, 26 Mayıs Perşembe günü “Hava Ulaşımının Geleceği ve İstanbul Havalimanları” konulu Panel / Çalıştay düzenledi.

Atatürk Havalimanı’nın damga vurduğu çalıştay sonunda hazırlanan taslak raporda çarpıcı tespit ve değerlendirmelere yer verildi:

İSTANBUL BÖLGESİNDE 3 HAVALİMANINA İHTİYAÇ VAR

Panel ve Çalıştay'da yapılan analizler sonunda İstanbul bölgesinde üç havalimanına ihtiyaç duyulacağı tespit edilmiştir. Yolcuların rahatlıkla ulaştırılması için bu havalimanlarının metro bağlantıları yapılmalıdır.

2002’DE HAVALİMANINI İÇİN SİLİVRİ UYGUN GÖRÜLDÜ

İstanbul bölgesinde havalimanı ihtiyaçlarının tespiti amacıyla 2000-2002 yıllarında ilgili devlet kuruluşlarından, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisinin de yer aldığı 10 kişilik bir heyet çalışma yapmıştır.

Bu heyet İstanbul'un gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak üçüncü bir havalimanına ihtiyaç duyulacağını tespit etmiştir. Heyet İstanbul'un kuzey bölgesinin su havzası olması, göçmen kuşların uçuş yolunun kuzeyden geçmesi ve Karadeniz sahil şeridi iklim şartlarının Marmara sahil şeridine göre daha kötü olması gibi sebeplerle üçüncü havalimanının yerinin Silivri / Gazitepe mevkiinde olması sonucuna varmıştır. Ancak uzman raporları ve bölgenin kötü meteorolojik şartları dikkate alınmamış ve 2013 yılında 3'ncü havalimanının yerinin Kilyos'un batısında, Tayakadın civarında olmasına karar verilmiştir

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Atatürk Havalimanı iki ana pistinin kırılarak üzerine sahra hastanesi yapılması büyük bir hatadır. Sahra hastanesinin bulunduğu yer halen uçuşların devam ettiği doğu-batı istikametindeki piste çok yakındır. Dünyada faal bir havalimanı içine yapılmış başka bir hastane örneği yoktur.

LONDRA’DA 6, NEW YORK’DA 5 HAVALİMANI BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Resmi makamlar Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin kırılarak kullanılmaz hale getirilmesinin sebebi olarak İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nın birbirine yakın olması sebebiyle uçuş trafiğinin emniyetle yönetilemeyeceğini gerekçe göstermiştir.

Bu gerekçe doğru değildir. Bunun dünyada örnekleri vardır. Londra'nın 6, New York'un 5, Moskova'nın 4 adet havalimanı bulunmakta ve bunların hava trafiği emniyetle yönetilmektedir.

Resmi makamlar, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı kuzey/güney istikametindeki pistlerinin ayni doğrultuda olmasının, bu iki havalimanından yapılacak uçuşları emniyetsiz duruma getirdiğini belirtmektedirler.

ÇALIŞACAĞI İSPAT EDİLDİ

Havacılık uzmanları bu gerekçenin doğru olmadığını; bölge hava trafiğini yönetecek alçak irtifa radarı, elektronik cihazları alt yapı iyileştirmeleri ile uzman hava trafik kontrolörleri yönetiminde hava trafiğinin emniyetle yönetilebileceğini, Atatürk, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanlarından kalkan, inen uçakların uçuş simülasyonlarını göstererek ispat etmişlerdir.

İMAR PLANLARINA AYKIRI



Atatürk Havalimanı içinde Millet Bahçesi yapılmasının mevcut imar planlarına göre yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle konu yargıya taşınmıştır.

SAVAŞ DURUMUNDA İHTİYAÇ OLACAK

Batı bölgesinde çıkabilecek bir savaş durumunda jet filolarımız Atatürk Havalimanı pistlerini kullanmaya ihtiyaç duyacaklardır.

EN KISA ZAMANDA UÇUŞA AÇILMALIDIR

Bütün bu gerekçelerle Atatürk Havalimanı'nın kırılan pistleri en kısa zamanda tamir edilerek uçuşlara açılmalıdır.

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