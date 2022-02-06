Lütfü Savaş: Türkiye, Atatürk’ten sonra bağımsız bir Cumhurbaşkanı arıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında, “Türkiye; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra bağımsız bir Cumhurbaşkanı arıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra Menderes’ten başlayarak yurt dışıyla bağlantısı olan insan sayısı çok… Bu, günümüze kadar gelmiştir” dedi.

Can ÇAPAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

“BUNDAN SONRA YERLİ VE MİLLİ DEVLET ADAMLARI BİZİ YÖNETSİN İSTİYORUZ”

Savaş, açıklamasında şunları söyledi:

* Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bağımsız bir Cumhurbaşkanı veya Başbakan arıyor. Milli ve yerli olsun. Bu iş sözle olmuyor. Bir süre önce ‘Bundan sonra artık bağımsız bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan olsun' diye konuştum.

* Havuz medyası sanki Millet İttifakı yurt dışı ile ittifak yaparak Cumhurbaşkanı'nı seçecekmiş gibi yazdı. Öyle bir şey yok. Ben 57 yaşındayım. Türk siyasetini geçmişten bugüne kadar irdeleyebilen bir insanım. Türk tarihini, dünya tarihini bilen bir insanım. Artık kendi yağımızda kavrulma zamanı geldi.

* Gerçek yerli ve milli bir Cumhurbaşkanımız olsun diye konuştum. Bunun gibi Ekrem İmamoğlu'na laf atıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletine devlet adamı gibi milli insanların gelmesi gerektiğini söylüyorum.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Menderes'ten başlayarak yurt dışıyla bağlantısı olan insan sayısı çok… Bu, günümüze kadar gelmiştir. Artık bundan sonra yerli ve milli devlet adamları bizi yönetsin istiyoruz.

“MOBESE’DEN ARINARAK, SAHNEDE BİRBİRİNE KARŞI HAKARET ETMEYEREK…”

Açıklamasının devamında Orta Doğu'da yaşananları işaret eden Savaş, Türkiye'de siyasilerin birbirini kucaklaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Jeostratejik, jeopolitik önemi çok yüksek olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle Irak, Suriye, Lübnan, Mısır, Libya'daki sorunlar tesadüfi sorunlar değildir. Burada güçlü devletlerin kendi geleceği adına oynadığı oyunlar sonucu çıkan sorunlardır.

* Bu sorunlarla karşı karşıya olduğumuz bu coğrafyada biz önce kendi kendimize yeten ve güçlü olmayı bilen, kucaklaşmayı sağlayabilen bir ülke olmamız lazım. Biz bunu Hatay'da bugüne kadar başardık.

* Ülke içinde de özellikle genel siyasetçilerin daha pozitif tutumla bunu gerçekleştirmesi lazım. MOBESE’den arınarak, sahnede birbirine karşı hakaret etmeyerek, televizyon kanallarında birbirine karşı hakaret etmeyerek dünyayı yönetmesi lazım.

İlginizi Çekebilir Onur Anıtı'nda nöbet sürüyor! Atatürk'ün dev posterini açtılar