Maddi sıkıntı yaşayan vatandaş kendini yaktı

Ekonomik bunalımın yaşandığı bugünlerde Manisa’nın Turgutlu ilçesinde maddi sıkıntılar yaşayan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Gökmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Kaymakamlık personeli tarafından müdahale edilen Gökmen’de ikinci derece yanıkların oluştuğu öğrenildi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ekonomik krizin vatandaşı artık ne kadar olumsuz etkilediğini gözler önüne seren bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelen üç çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Gökmen yanında getirdiği benzini üzerine dökerek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Turan Şen ile görüşmek istedi.

Kaymakamlık koruma polislerinin ikna girişimlerine rağmen ikna olmayan Mehmet Gökmen, Vakıf Müdürü ile görüştükten sonra elindeki çakmakla kendini ateşe verdi.

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Bir anda alevler içinde kalan Mehmet Gökmen'e ilk müdahaleyi kaymakamlıkta görevli polisler ve eskiden Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğinde görev yapmış olan, kaymakamlık personeli Serkan Tezel yaptı. Alevler içinde kalan Mehmet Gökmen'e yangın söndürme tüpü ile müdahale edilerek üzerindeki ateş daha da büyümeden söndürüldü.

İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Vatandaşların gözleri önünde kendini yakan Mehmet Gökmen daha sonra olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Gökmen'de ikinci derece yanıkların oluştuğu öğrenilirdi.

Edinilen bilgilere göre evli Mehmet Gökmen'in uzun süredir maddi zorluklar yaşadığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmasına rağmen yardım alamadığı iddia edildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Kendini yakan vatandaşla ilgili olarak Turgutlu Kaymakamlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Turgutlu ilçemizde bir vatandaşımız, 05 Nisan 2022 Salı günü saat 10:24 civarında, tüm ikna çabalarına rağmen üzerine kendine zarar verme girişiminde bulunmuştur. Turgutlu Kaymakamlığı personelinin müdahalesi ile yanmaktan kurtarılan vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, gerekli tüm müdahaleler Kaymakamlık personeli tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiş ve gerekli tedavisine başlanmıştır.

Yapılan incelemede, kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşımızın talebinin, şu anda cezaevinde bulunan engelli olan kızına engelli maaşı bağlanması olduğu; Turgutlu İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan incelemelere göre, vatandaşın, mülkiyeti kendine ait iki katlı evde yaşamakta olduğu, beraber yaşadığı oğlunun sigortalı bir çalışan olduğu, ayrıca kendine ait iş yeri bulunduğundan aylık gelirinin 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında belirtilen muhtaçlık sınırının üstünde olması sebebiyle Mütevelli Heyeti tarafından talebinin red edildiği anlaşılmıştır.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, konu ile ilgili gerekli soruşturma başlatıldığı hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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