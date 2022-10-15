Abone Ol

Maden faciasını sosyal medyada paylaşan 12 kişiye işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili paylaşımda bulunanlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yayınlanma: 10:42 - 15 Ekim 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Maden faciasını sosyal medyada paylaşan 12 kişiye işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:  Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır.

Bartın Amasra maden ocağından yürek yakan fotoğraflar İlginizi Çekebilir Bartın Amasra maden ocağından yürek yakan fotoğraflar Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu İlginizi Çekebilir Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu Patlama olan maden ocağını 25 gün önce Bakan Dönmez ziyaret etmiş İlginizi Çekebilir Patlama olan maden ocağını 25 gün önce Bakan Dönmez ziyaret etmiş

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bartın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İçişleri Bakanlığı maden patlama Sayıştay sosyal medya Süleyman Soylu Türkiye