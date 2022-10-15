Maden faciasını sosyal medyada paylaşan 12 kişiye işlem başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, 28 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili paylaşımda bulunanlarla ilgili bir açıklama yayınladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle: Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır.