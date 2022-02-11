Mahalleli mumlarıyla sokağa çıkıp elektrik faturalarını protesto etti

İstanbul Şişli'de elinde mumlarla sokağa çıkan mahalleli "Elektrik zamları geri çekilsin" sloganları attı. Beşiktaş'ta ise işletmeler protesto için ışıklarını kapattı.

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Yüksek elektrik faturaları yurdun farklı noktalarında protesto edilirken, İstanbul’da eylemler akşam saatlerinde de devam etti.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Teşvikiye Mahallesi’nde vatandaşlar akşam saatlerinde sokağa çıkarak elektrik zamlarını protesto etti. Ellerinde mum bulunan mahalleliler, “Elektrik zamları geri çekilsin” sloganları attı.

ESNAF IŞIKLARI KAPATTI

Beşiktaş ilçesinde de esnaf elektrik zamlarını, ışıklarını kapatarak protesto etti. Birçok işletme içeride müşterileri varken ışıklarını kapattı. Müşteriler de alkışlarla işletmelere destek verdi.

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