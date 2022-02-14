Mahkeme belediyeyi haklı buldu, Esenyurt’a 5 yeni okul geliyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un seçim vaatleri arasında yer alan "Kampüs Lise" projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı. Proje arsasını geri alabilmek için AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu Esenyurt Belediye Meclisi’nde uzun süre uğraşan Bozkurt, engeli mahkeme yoluyla aşmıştı.

Sozcu.com.tr

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçenin en önemli sorunlarının başında gelen okul sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bozkurt'un seçim vaatlerinden birisi olan “Kampüs Lise” projesi, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayından geçti.

İçerisinde 5 adet lisenin yanı sıra açık ve kapalı spor alanları, sosyal tesis alanları, atölyeler, kütüphane, konferans salonu ve yurt binasının da bulunacağı projeye, ihale aşamasının ardından kazma vurulacak. Kampüs Lise projesi, geçmişte bir vakfa tahsis edilen ancak usulsüzlükler nedeniyle geri alınan 25 dönümlük arazi üzerinde yükselecek.

BEŞ LİSE AYNI KAMPÜSTE

1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 2 Meslek Lisesi'ni aynı kampüste bir araya getiren Kampüs Lise projesi, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Beş farklı lisede eğitim alacak olan 5 bine yakın öğrenci, kampüsteki atölye, spor salonu, kütüphane, yemekhane ve konferans salonu gibi alanları birlikte kullanacak. Bir üniversite kampüsünü andıran projede, 104 yataklı bir öğrenci yurdu da yer alacak.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kampüs Lise projesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü olan 2023'te açmayı hedeflediklerini belirterek “Esenyurt'ta Bulgaristan'dan Iğdır'a kadar her noktadan insanların kurduğu bir kent. Biz bu projemizle eğitim sorununa çare olmaya çalışırken bu bölgelerden gelen ailelerin çocuklarını da sadece derste değil sosyalleşirken de bir araya getireceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, 2011 yılında dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından, daha sonra Esenyurt Üniversitesi'ni de kuracak olan Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı'na tahsis edilen 25 dönümlük arsanın geri alınması için, tahsisin usulsüz olduğunu belirten Sayıştay raporunu temel alarak 2019'un Eylül ayında Esenyurt Belediye Meclisi'ne bir teklif sunmuştu.

AKP grubunun “hayır” oyu verdiği, MHP grubunun ise “Çekimser” kaldığı teklif defalarca reddedilmişti. Bunun üzerine belediye, vakfa yapılan tahsisi iptal için mahkemeye başvurmuştu. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin tahsisi hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Mahkeme kararından ardından tahsis kararı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki meclis toplantısında da iptal edildi. Arazi, mütevelli heyetinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun da bulunduğu vakıftan alınarak Esenyurt Belediyesi'ne iade edilmiş oldu.

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