Mahkeme HES’e ‘dur’ dedi!

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Kardelen HES için yapılması planlanan imar değişikliği projesi için bilirkişi derede yeterli su olmadığını rapor etti. Mahkeme de daha önce yürütmeyi durdurma kararı verdiği imar değişikliğini tamamen iptal etti.

İsmail AKDUMAN

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Gölköy İlçesinde Çetilli ve Çatak mahallelerini kapsayan Kardelen HES’e karşı mücadele eden bölge halkı ve Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) yapılmak istenilen imar değişikliği ile ilgili Ordu 1. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme ilk etapta yürütmenin durdurulmasına karar vererek, bölgede bilirkişi incelemesi istedi.

Bilirkişi Heyeti raporu, bölge halkının iddialarını doğruladı. Raporda, HES yapılacak derede suyunun yeterli olmadığı ve projenin yapılması halinde çevreye onarılması güç zarar vereceğini belirtti.

“HES YAPILIRSA DEREDE SU KALMAYACAK”

ORÇEV, Ordu 1. İdare Mahkemesine açılan iptal davasının sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada “HES yapılmak istenen yerdeki dere Gölköy ilçesinin içinde geçen dere. Deredeki su o kadar az ki, HES yapıldığında bölge olumsuz etkilenecekti. Bilirkişi heyeti raporunda bu da belirtiliyordu. Gölköy'ün içinden başlayarak Gölköy, Çatak ve Çetilli mahallelerini kapsayan imar değişikliği bozuldu. Artık burada HES yapılamayacak. HES şirketinin aldığı ÇED'in süresi de doldu. Şirket çalışmaya başlamadığı için ÇED iptal edildi. Şu an HES şirketinin bölgede bir çalışması yok. Hem mahkeme kararıyla hem de ÇED'in süresinin bitmesi nedeniyle artık bölgede HES tehlikesi kalmadı” denildi.

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