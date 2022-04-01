Mahkeme iptal ediyor… Hazine, KHK ile parsel parsel satıyor!

Şanlıurfa’da Danıştay’ın imar değişikliğini iptal etmesine karşın KHK ile iki hastane yeri için tahsis edilen 153 bin metrekare alanın konut alanına çevrilmesinden sonra, şimdi de cami, sağlık ocağı, pazar alanı ve soysal kültürel alan olarak ayrılan 20 bin dönüm arsanın da konut alanına çevrilme kararına karşı hukuki mücadele başlatıldı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kentin yeni yerleşim yeri Karaköprü'nün Batıkent Mahallesi'nde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yeri olarak tahsis edilen 101 dönüm arazi ile Batıkent Mahallesi'ndeki Göğüs Hastalıkları Hastanesi için ayrılan 51 dönüm arazinin kont alanına çevrilmesi yönünde imar değişikliğine gidildi.

Bunun üzerine TMMOB Şanlıurfa Şehir Plancıları Odası konuyu yargıya taşıdı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazı kabul ederek hastane alanlarının konut alanı yapılmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

MAHKEME KARARI BEKLETİLMEDEN SATIŞA ÇIKTI

Ancak, iddiaya göre davanın sonuçlanması beklenilmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı konut alanına çevrilen arsayı ihaleye çıkararak sattı.

Dava kurum aleyhine sonuçlanınca da vatandaşlar ödedikleri paralarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan geri aldı.

İPTALE RAĞMEN YENİ DEĞİŞİKLİK

Danıştay'ın İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlara aykırı olduğu için aldığı iki ayrı imar değişikliği kararının iptaline rağmen bu kez de 11 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yine Karaköprü İlçesi'nin Mehmetçik Mahallesi'ndeki 20 dönümlük sosyal donatı alanı konut alanına dönüştürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan KHK ile, 3 bin 250 metrekare cami, 3 bin 250 metrekare sağlık ocağı, 4 bin 600 metrekare sosyal ve kültürel alan, 2 bin metrekare Pazar alanı olarak ayrılan arazinin yanı sıra, yol alanı konut için tahsis edildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Danıştay'ın hukuka aykırı olduğu için iptal ettiği uygulamaların başka imar düzenlemeleriyle getirilmesine tepki gösteren TMMOB Şehir Plancıları Odası, bir kez daha yargıya başvurma hazırlıklarına başladı.

Bu kez mahalle sakinleriyle birlikte imar değişikliğinin iptali için yasal başvuruda bulunacaklarını söyleyen İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar, şunları söyledi:

*Karaköprü 252 bin insanın yaşadığı bir ilçe. Bu ilçede bir tane devlet hastanesi yok. Ama, iki hastane yeri konut alanı yapılmak için tahsis ediliyor. Bu imar değişiklikleriyle yaklaşık 460 milyon TL'lik bir düzenleme yapılmış oluyor.

KARA DEĞİLİĞİ ŞANLIURFA'MI KAPATACAK?

KHK ile sosyal donatı alanından çıkarılarak imara açılan 171 bin dönüm alandan elde edilecek gelirin Şanlıurfa'ya kullanılması önerisinde de bulunan Şehir Plancıları Odası Başkanı Açar tepkisini şöyle sürdürdü:

*Yasalar hiçe sayılarak bir düzenleme yapılıyorsa o zaman şehrin kaynakları, şehir için kullanılmalı.

*Danıştay tarafından değişiklik kararı iptal edilen arsalardan birisi için geçtiğimiz günlerde ihale yapıldı.

*Danıştay'ın iptal ettiği bir uygulamanın arsasını satışa çıkarmak nasıl bir hukuksuzluktur? Karaköprü'de devlete ait bir hastane yok. Derme çatma dükkanlar sağlık ocağı olarak kullanılıyor.

*Burada yaşayan vatandalar da tüm vatandaşların faydalandığı haklardan faydalanmak istiyor. Eğer Hazine'nin kara deliği 171 dönümlük Şanlıurfa'nın arsasından elde edilen gelirle kapanacaksa, bir 171 dönüm daha tahsis edelim kapansın.

*Ama, bu kent için elzem olan donatıların alanını konut alanı olarak satmak Şanlıurfalı vatandaşlarımıza yapılan bir haksızlıktır.

İlginizi Çekebilir AKP'ye oy veren çiftçi Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na şikayet etti