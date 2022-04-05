Mahkeme, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki imar uygulamalarını iptal etti

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara’nın merkezinde yer alan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki projeye karşı açtığı davayı kazandı.

Sozcu.com.tr

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Ankara 17. İdare Mahkemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada Saraçoğlu Mahallesi'ndeki projede imar uygulamasının iptaline karar verdi.

Odalar adına karar sonrası bir açıklama yapıldı ve “Kamu yararını esas alan mücadelemizde bilirkişiler ve mahkeme kararı da haklılığımızı teyit etmiştir. Saraçoğlu kentsel sit alanıdır, proje kamu yararına aykırıdır” denildi.

“ASIL AMAÇ, YARATILAN RANTIN BİRKAÇ KİŞİYE PAY EDİLMESİ”

Davaya Güryapı A.Ş. de müdahil olmuştu. Güryapı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iddialarına da yanıt verilen açıklama şöyle devam etti:

* Halkın elinden alınan ve yok edilen kültürel, doğal ve kentsel değer, KDV’si hariç 73 milyon dolar değerle sermayeye bırakıldı. Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından 2020 yılında hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu’na göre tamamlanması durumunda projenin 2020 yılındaki KDV hariç değeri 73 milyon dolardır. Kültürel ve doğal değerlerimizi yok etmek pahasına, türlü hukuksuzluklarla başlatılan ve ilgili tüm kamu kurumlarının adeta seferber olduğu bu projenin asıl amacı yaratılan bu rantın birkaç kişiye pay edilmesidir

* Alanda yapılan müdahalelere bakıldığında tescilli yapılar için ‘İçi boşaltılacak ve cephesinde müdahale edilecek yapılar', ‘Sadece içi boşaltılacak yapılar', ‘Cephe, duvar döşemelerinde kısmi değişiklik yapılacak yapılar' gibi hiçbir bilimsel kriteri olmayan; yapıların ihtiyaçlarına göre değil sadece restoran, otel, büro gibi kullanımlar oluşturmaya yönelik alınan müdahale kararları ile yapılarda geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verilmiştir. Bu kararların altına imza atanlar hesap vermeli, yapıların daha fazla zarar görmemesi için inşaat durmalı ve yapılar acilen iyileştirilmelidir.

“KAMU YARARI BÜTÜNCÜL PLANLARLA SAĞLANABİLİR”

Saraçoğlu Mahallesi, tüm değerleriyle birlikte Ankara kent merkezini konut niteliğiyle de beslemektedir. Bu sebeple kent merkezi ve kullanım ilişkileri bir arada ele alınıp planlanmalıdır. Başkentin kent merkezini yok edecek, kamuya ait bir alanı sermayeye terk edecek, salt finansal olarak değerlendirilebilecek parçacıl projelerle ancak kamu zararları doğmakta, yaşam kalitemiz, kültürel ve sosyal gelişmişliğimiz toplumsal olarak çökmektedir.

Kentte planlı ve tarihsel olarak gelişmiş tüm kullanımlar gibi Saraçoğlu da Başkentin bir numunesi ve belleğidir. Saraçoğlu Mahallesi şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kent merkezinin önemli bir bileşeni olarak ele alınmalı, acilen iyileştirme çalışmalarına başlanmalı, kamuya ait konut alanı olarak kalmalı, parçacıl talan projelerinden vazgeçilmelidir. Her zaman söylediğimiz gibi, kamu yararı ancak bütüncül planlarla sağlanabilir.

Cumhuriyetin ve Başkentin bu sembol mekanını ve Ankara’nın belleğini tüm itirazlarımıza rağmen mükerrer planlarla yok etme pahasına ranta açan uygulamalara karşı dün olduğu gibi bugün de aynı noktadayız.

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