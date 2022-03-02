Manisa Barosu’ndan bakanlığa dava

1 Mart'ta ‘Resmi Gazete' de yayımlanan zeytinlik alanlarda maden aranmasına izin veren yönetmeliğin iptali için Manisa Barosu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na dava açmaya hazırlanıyor. Baro Başkanı Ümit Rona, yönetmeliğin telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkmasına neden olacağını belirterek, yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açtıklarını söyledi.

İlker KILIÇASLAN

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlik alanlarda maden arama faaliyetlerinin önünü açacak olan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Zeytinlik alanların talan edilmesinin önünü açacak olan yönetmelik değişikliğiyle ilgili muhalefet partilerinin tepki devam ederken, Manisa Barosu yönetmeliğin iptali için dava açtı.

Yönetmeliğin Türkiye'de telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını ifade eden Manisa Barosu, Danıştay Başkanlığı'na gönderilmek üzere Manisa Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na dava açtı.

“YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEP EDİLMİŞTİR”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, yönetmeliğin bir an önce durdurulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na dava açtıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“01.03.2022 tarihli 31765 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile Anayasamızın 56 ve 45/1 maddesine açıkça aykırı olup telafisi güç ya da imkansız zararların ortaya çıkmasına sebebiyet verecek nitelikte olduğundan söz konusu yönetmeliğin iptali ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlar doğuracağından ‘Yürütmenin Durdurulması' da talep edilmiştir.”

Açıklamasının son kısmında zeytincilik faaliyetlerinin anayasal güvence altında olduğu vurgusu yapan Baro Başkanı Rona sözlerine şöyle devam etti:

“Akhisar, Kırkağaç, Soma ilçeleri başta olmak üzere; vatandaşlarımızca Manisa genelinde zeytincilik faaliyetlerinin yoğun yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda; yine 500 yılı aşkın geçmişi olan zeytin ağaçlarına ev sahipliği yaptığımız bu coğrafyada madencilik faaliyetleri uğruna Anayasa ile güvence altına alınan Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması başlıklı 56. maddesi, Anayasanın Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması başlıklı 45/1 maddesine aykırı hükümler içeren yönetmeliğin iptalini isteme noktasında hukukun üstünlüğünü koruma görevi ve yükümlülüğü bulunan Manisa Barosunun da dava açma ehliyeti olduğu açıktır.

Açıklanan nedenlerle kanun koyucunun verdiği görev ve yetki ile yukarıda yer verilen yargı kararları uyarınca Baromuzun; 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile Anayasamızın 56. ve 45/1 maddesine açıkça aykırı yönetmeliğin iptali istemiyle dava açma hak ve yetkisi bulunmaktadır.”

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