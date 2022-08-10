Manisa’da ‘Agave’ şaşkınlığı

Dünyadaki 60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Mehmetçik Parkı'nda çiçek açtı. Yeşillikler içindeki Agave çiçeğini ise parkta bulunan belediye işçisi fark etti.

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Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ender bitki türlerinden olan ve yıllarca çiçek açmayan Agave çiçeğini Manisa'nın Salihli ilçesinde görenler ise şaştı kaldı. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan Agave bitkisinin çiçek açtığını parkta fark eden Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçisi İbrahim Özkan, son derece şaşkınlık yaşadığını söyledi.

“BİZDE HEYECAN UYANDIRDI”

Mesai sonrası çay molası vermek için Mehmetçik Parkına geldiğini anlatan Özkan, “Arkadaşımla sohbet ederken yeşillikler arasında 5 metre uzunluğunda daha önce hiç karşılaşmadığım bir bitki gördüm. Bu bende heyecan ve merak uyandırdı. İnternete girerek bu bitkiyi araştırmaya başladım. Bunun sabır çiçeği bitkisi olduğunu öğrendim. Salihli'de yıllar sonra Agave çiçeğinin çiçek açması bizde heyecan uyandırdı, hem de şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca Salihli'de böyle bir olayın yaşanması bizleri mutlu etti” diye konuştu. (İHA)