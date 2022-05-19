Manisa’da alternatif 19 Mayıs kutlaması

CHP Manisa İl Başkanlığı'nın önderliğinde DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti’nin katılımlarıyla alternatif 19 Mayıs kutlama programı düzenlendi. Manisa sokaklarında yürüyüş ile başlayan program çelenk sunma töreni ile son buldu.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa İl Başkanlığı öncülüğünde her yıl olduğu gibi bu yılki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda alternatif kutlama programı düzenlendi.

Kutlama programına Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti'sinin yanı sıra CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sivil toplum örgütleri, sendikalar da katılarak destek verdi.

Kutlama programı ilk olarak yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Şehzadeler ilçesindeki tarihi Sultan Cami'nin önünde toplanan yoğun kalabalık, dev Atatürk ve Türk Bayraklarıyla kortej eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında Akhisar Belediye'ne ait bando takımını çaldığı İzmir ve 10.'ncı yıl marşlarına eşlik eden kalabalık kimi zaman ‘Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', ‘Hepimiz Biriz, Hep Beraberiz' sloganları attı. Yürüyüşe vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkış yaparak ve Türk Bayraklarını sallayarak destek verdi.

Şehzadeler ilçesindeki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'nda son bulan yürüyüşün ardından çelenk sunma töreni düzenlendi. Kutlama programına katılan başta CHP olmak üzere siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenklerini sunduktan sonra, İstiklal Marşı okudu.

“19 MAYIS BİZİM YOL HARİTAMIZDIR”

Çelenk sunma töreninden sonra açıklamada bulunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, 19 Mayıs'ın kendilerinin yol haritası olduğunu ifade ederek, her yıl alternatif kutlama programlarıyla iktidar tarafından unutturulmak istenen milli bayram ruhu ve coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmasında iktidarı eleştiren CHP'li Balaban şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs bizim yol haritamızın başlangıcıdır. Ulusal bayramlarımızın içi boşaltılmak isteniyor. Ama ne kadar boşaltılmak istenirse istensin, milyonlar aynı coşku ve heyecanı milli bayramlarımızda yaşıyorlar. Bu coşku dünya durdukça devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda Türk halkı ilerlemeye devam edecek. Gün gelecek devran dönecek 19 Mayıslar geçtiğimiz yıllardaki gibi stadyumlarda, meydanlarda coşkulu bir şekilde kutlanmaya başlayacak. Şunu unutmasınlar ki ilk demokratik seçimde geldikleri gibi geri gidecekler.”

Alternatif kutlama programı CHP'li gençlerin 19 Mayıs’ın önemini anlatan konuşmalarıyla son buldu.

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