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Mansur Yavaş, Ankaralıları uyardı! Kar yağışı sabaha kadar devam edecek

Ankara'da etkili olan kar yağışıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, halka uyarıda bulundu.

Yayınlanma: 23:49 - 30 Ocak 2022 Güncellenme:
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Mansur Yavaş, Ankaralıları uyardı! Kar yağışı sabaha kadar devam edecek

Ankara’da başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yarına sabaha kadar devam etmesi beklenen kar yağışıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“KONTROL ETMEDEN ÇIKMAYIN”

Özellikle sürücülere seslenen Yavaş şu ifadeleri kullandı;

“Ankara’mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3.138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr’den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın.”

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