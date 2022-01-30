Mansur Yavaş, Ankaralıları uyardı! Kar yağışı sabaha kadar devam edecek
Ankara'da etkili olan kar yağışıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, halka uyarıda bulundu.
Ankara’da başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yarına sabaha kadar devam etmesi beklenen kar yağışıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
“KONTROL ETMEDEN ÇIKMAYIN”
Özellikle sürücülere seslenen Yavaş şu ifadeleri kullandı;
“Ankara’mızda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam edecek. 1052 araç, 3.138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da http://kartakip.ankara.com.tr’den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın.”