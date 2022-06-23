Mansur Yavaş ile İlber Ortaylı arasında ilginç diyalog

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı "Gençlerle Baş Başa” adlı programa ev sahipliği yaparak Başkentlilerle buluşturdu. Söyleşide Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ortaylı arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen ‘Gençlerle Baş Başa' programına ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?' isimli söyleşiye Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Başkentli gençlere nasihatlerde bulunan İlber Ortaylı'ya sahneye çıkarak teşekkür etti.

ORTAYLI: ANKARA'DA YÜKSEK TAHSİL YAPMAK BİR İMTİYAZDIR

Türkiye ekonomisinden dış politikaya, beyin göçünden eğitime kadar birçok konuda gençlere tavsiyelerde bulunan Ortaylı, yakın tarihin önemli olaylarına ışık tutan bilgi ve tarihi gerçekleri de izleyicilerle paylaştı.

Söyleşide temel eğitimini Ankara'da tamamladığını ve tam bir Ankara meraklısı olduğunu vurgulayan Ortaylı, “Ankara 1894'ten beri iktisadi vaziyeti öbür Anadolu kentlerine göre sanayi kenti olarak gelişme göstermiştir. Bugün de Ankara, Cumhuriyetin bir yaratısı olarak tiyatro, opera, filarmoni orkestrası gibi sahne sanatları gibi hemen hemen hepsinin geliştiği yerdir” diyerek, konuşmasında Başkent'in önemine şu sözlerle dikkat çekti:

*Ankara Üniversite branşları itibarıyla da akademi şehridir, sanat şehridir. Bundan istifade edeceğinizi umarım.

*Bizim nesil için bu bir imtiyazdı. İstanbul'da yoktu bu. İstanbul'da öyle kolayca opera, bale gibi yer bulamazdın. İnsanların klasik tiyatroyu, dünya tiyatrosunu öğrenmesi çok zordu. 1960'lı yılların Ankaralıları sahneden ve orkestradan anlarlar.

*Ankara'nın kurumları, kütüphaneleri her zaman daha mükemmeldi. Bugün de böyledir. Bunu bilin. Seçtiğiniz şehir sizin açınızdan sevseniz de sevmeseniz de bir şanstır.

*Bunu bilmeniz lazım, yani imtiyazlısınız. Burada yüksek tahsil yapmak sizin için bir imtiyazdır. İleride bunu hissedeceksiniz.

YAVAŞ İLE ORTAYLI ARASINDA KARŞILIK JEST

Gençlerin alkışları arasında sahneye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan övgüyle bahseden Ortaylı, “Aramıza katıldığınız için şeref duyduk. Sağ olunuz. Emirlerinizi her zaman yerine getiririz. Çünkü bu şehrin yöneticisi bizim de efendimiz” derken, Yavaş da düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Hocam estağfurullah, biz sizlerin eline su dökemeyiz. Sizler yol göstereceksiniz ki biz de tecrübelerinizden ders alacağız. Emek verdiniz buraya kadar geldiniz. Gençlerimiz ilgi duymasa, onları buraya hiç kimse getiremez. Sayenizde geldiler, çok teşekkür ediyorum.”

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