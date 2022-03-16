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Mansur Yavaş’tan bir müjde daha…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye Türkiye'nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine başladık. 17.702 çiftçimizin Başkent Kartına 34.746.700 TL mazot desteği yatırdık" duyurusunu paylaştı.

Yayınlanma: 17:04 - 16 Mart 2022 Güncellenme:
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Mansur Yavaş’tan bir müjde daha…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, akaryakıta yapılan peş peşe zamlarla sarsılan çiftçiye destekte bulundu.

“BİZİM EN BÜYÜK HAYALİMİZ ANKARALIYI ZENGİN ETMEK”

Belediyenin açıklamasında, “Bizim en büyük hayalimiz Ankarılıyı zengin etmek. Türkiye'nin en kapsamlı mazot desteğine başladık” denilerek gelişme duyuruldu. Toplam 17 bin 702 çiftçiye 34 milyon 746 bin 700 TL destekte bulunduğu belirtildi.

YAVAŞ: KAYBEDENİ OLMAYAN BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Konuyla ilgili açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ülke ekonomisi ve mazot fiyatları ortada. Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine başladık. 17.702 çiftçimizin Başkent Kartına 34.746.700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” ifadelerine yer verdi.

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