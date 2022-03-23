Marmaray’da arıza yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar isyan etti

Marmaray'da sinyalizasyon arızası nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. İstasyonlarda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.

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Marmaray, bugün sabah saatlerinde Yenikapı Ataköy arasında seferler tek hat üzerinden yapılmaya başlandı.

Sorunun sinyalizasyon arızası nedeniyle yaşandığı öğrenilirken, seferlerde yaşanan aksaklıklar istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Sabah işe gitmek için Marmaray’ı kullanmak isteyen vatandaşlar uzun süre trenin gelmemesini ve istasyonlardaki yoğunluğa isyan etti.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösteren vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

“Tam 27 dakika #marmaray bekledik ve bu ilk kez olmuyor. Her sabah arıza anonsu duyuyoruz. Bunun sorumlusu biz değiliz. Ben her gün ise bu sebepten geç kalmak zorunda değilim.”

“Rezilliğe bakın sabah sabah insanları bekletiyorsunuz. Hala kalkmıyor #marmaray”

“Ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi #marmaray”

“Yine sorun, yine arıza. Bu hafta ikinci kez gelemiyor, yarım saat gecikmeli geliyor ve dolu geliyor. Çözüm lütfen #marmaray”

“Bu nedir kardeşim! Donduk burada. Yarım saati geçti, 7 dakikada gelen trenler nerede kaldı! #Marmaray”

“Allah kahretsin ya bıktım şu Marmay’ın geciken seferlerinden. Herkes işe geç kalıyor”

“20 dakikadır bekliyoruz, bir açıklama da yok. Rezalet.”

“Her gün en az 15-20 dakika beklemek zorunda kaldığım ve üstüne arıza anonslarının hiç bitmek bilmediği #marmaray!”

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