Muğla Menteşe’de deprem! Marmaris’te de hissedildi (Son depremler)

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.35'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Marmaris'te de hissedildi.

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Muğla’da deprem meydana geldi. AFAD, Menteşe ilçesinde saat 20.35’te meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu aktardı.

Yerin 6.98 kilometre derinliğindeki deprem Marmaris’te de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.8 büyüklüğünde ve yerin 11.5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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